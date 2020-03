"Solidarityat8".. حملة جديدة بالولايات المتحدة لتحية الطواقم الطبية بالتصقيف لهم

انطلقت بالولايات المتحدة الأمريكية حملة Solidarityat8# عبر موقع "تويتر"، تدعو الأمريكيين إلى الوقوف في شرفاتهم في تمام الساعة الثامنة لإظهار الشكر والتقدير للعاملين في مجال الرعاية الصحية الأبطال الذين يقفون في الصف الأول لمواجهة كورونا المستجد في ظل نقص الإمدادات الطبية والوقائية.

Healthcare Professionals near and far have always deserved our support, and now more than ever. TPD is appreciative of all those on the frontlines fighting the spread. #SOLIDARITYAT8 @SPHPnews @TroyCityHall pic.twitter.com/ZlsGXGzWCg