"Solidarityat8".. حملة جديدة بالولايات المتحدة لتحية الطواقم الطبية بالتصقيف لهم

كتبت مريم بدر الدين

انطلقت بالولايات المتحدة الأمريكية حملة Solidarityat8# عبر موقع "تويتر"، تدعو الأمريكيين إلى الوقوف في شرفاتهم في تمام الساعة الثامنة لإظهار الشكر والتقدير للعاملين في مجال الرعاية الصحية الأبطال الذين يقفون في الصف الأول لمواجهة كورونا المستجد في ظل نقص الإمدادات الطبية والوقائية.

Healthcare Professionals near and far have always deserved our support, and now more than ever. TPD is appreciative of all those on the frontlines fighting the spread. #SOLIDARITYAT8 @SPHPnews @TroyCityHall pic.twitter.com/ZlsGXGzWCg — Troy Police Department (Troy, NY) (@TroyNYPolice) March 22, 2020

ونشر أحد المواطنين الأمريكين فيديو خلال التصفيق للطواقم الطبية، معلقا عليها: "شكرا لكم جميعا لوقوفكم بالخطوط الأمامية لهذه المعركة.. عمال الرعاية الصحية المستجيبون الأوائل الذين يتعرضون للخطر والأذى.. وكذلك عمال البقالة والصيادلة وكل شخص يقوم بتوفير الإمدادات الحيوية. شكرا لكم".

Thank you, everyone on the front lines of this #COVID19 fight. Healthcare workers, first responders who are in harm’s way. Grocery workers, pharmacists and everyone stocking critical supplies. Thank you! Make some noise people! #SolidarityAt8 pic.twitter.com/iGvySOnQ3Z — Kim Insley (@KimInsley) March 23, 2020

من ناحية أخري، قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فى تسجيل مصور، أمس، الاثنين، شكره للأمريكيين خاصة في ظل ما تشهده البلاد من أزمة فيروس كورونا المستجد، والذين أظهروا تماسكهم مع بعضهم البعض، مضيفا أن جميع الدول حول العالم تشاهد ما يحصل فى الولايات المتحدة، ولكن جميع الدول لديها مشاكل فى التعامل مع هذه الأزمة، معتبرا أن الجميع فى حرب مع عدو خفى.

وقدم ترامب النصحية للأمريكيين بضرورة التقيد بالتعليمات الصحية، مكررا أهمية غسل الأيدى واستخدام المعقمات، مؤكدا ضرورة الالتزام بالحفاظ على المسافة الآمنة لمنع انتشار الفيروس.

وأصبحت الولايات المتحدة من أكثر الدول التي تضم مصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث توفي 416 شخصا وأُصيب أكثر من 33 ألف شخص.

وكان ترامب قد أعلن الأحد البدء بإنشاء مستشفيات ميدانية على نحو عاجل، تتسع لأربعة آلاف سرير، في الولايات الأمريكية الأكثر تضررا من جراء فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض إنه "أمر" وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية بإنشاء مستشفيات فدرالية مخصصة لحالات الطوارئ بسعة ألف سرير في ولاية نيويورك وألفي سرير في كاليفورنيا وألف سرير في ولاية واشنطن.

وفي وقت سابق، استبعد ترامب فرض إجراءات عزل تام على أراضي كل البلاد في الوقت الراهن، في وقت أعلنت بنسلفانيا ونيفادا وقف كل الأنشطة غير الأساسية لتحذو بذلك حذو كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وإيلينوي.

وبالتالي باتت أكبر ثلاث مدن في الولايات المتحدة، نيويورك ولوس انجلوس وشيكاغو متوقفة عن الأنشطة حيث عزل حوالي مئة مليون شخص أنفسهم في منازلهم.