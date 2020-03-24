600 وفاة وأكثر من 50 ألف إصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة

كتب رامى محيى الدين

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 600 حالة وفاة وأكثر من 50 ألف إصابة بفيروس كورونا، حسبما أفدات قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت اليوم الثلاثاء، إن هناك "تسارعا كبيرا جدا" فى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة وإن البلاد يمكن أن تتحول إلى مركز جديد للتفشى.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصبح مركزا جديدا للمرض، قالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة للصحفيين: "نرى الآن تسارعا كبيرا جدا في حالات الإصابة بالولايات المتحدة، لذا فإن ذلك الاحتمال قائم".