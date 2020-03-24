يا سمك مين يشتريك.. الأسواق فارغة بسبب كورونا

محمد فتحى عبد الغفار

تأثرت حركة البيع والشراء فى أسواق الأسماك بعد تفشى فيروس كورونا أو ما يعرف بكوفيد ١٩ إثر توخى المواطنين الحيطة والحذر من التكدسات تنفيذا لقرار الحكومة وحفاظا على حياتهم، الأمر الذى أدى إلى ركود كبير فى أسواق السمك وفى حركة البيع ولكن الأسعار ما زالت مرتفعة نظرا لقرب موسم فصل الربيع وفى ظل السحب الكبير على الأسماك البورى لعمل الفسيخ.

هذا ولم تتأثر حركة البيع المتدنية بأسعار الأسماك ليتراوح كيلو البلطى بين ٣٠ ؛ ٤٠ جنيهًا حسب الحجم، ونقدم لكم اسعار باقى الأنواع فى هذا الفيديو من أكثر من تاجر بسوق السمك ليجاوبونكم على حركة السوق فى ظل كورونا والاسعار الحالية وقدوم فصل الربيع فى ظل الكورونا.