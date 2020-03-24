كابول (أ ش أ)

ذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن 16 لاجئا أفغانيا لقوا حتفهم، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في إيران، وأشارت الوكالة اليوم الثلاثاء، إلى إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أمس الاثنين، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812، فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049، بينما تعافى 8376 شخصا حتى الآن.

وسجلت السلطات الأفغانية أمس أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وست حالات إصابة جديدة في ثلاثة أقاليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن السلطات الإيرانية، تستعد لتحويل أرض المعارض الدولية فى العاصمة طهران إلى مستشفى ميدانى يستقبل المتعافين من فيروس كورونا المستجد لقضاء فترة النقاهة، ووضعه تحت تصرف وزارة الصحة، وفقا لنائب محافظ طهران محمد تقى زادة، وذلك بعد أن تفشى الفيروس القاتل فى كافة محافظات البلاد وفقا لموقع انتخاب الإيراني.

وبلغت إحصائية الوفيات بحسب متحدث وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهان بور، الاثنين، 1812 شخصا، والإصابات بلغت 32 ألفا و49 شخصا، والمتعافين 8376.

وكان التليفزيون الإيرانى أعلن عن إصابة 19 مراسلا ومصورا يعملون فى هيئة الإذاعة والتليفزيون بفيروس كورونا، فيما سجلت وكالة أنباء فارس حالة وفاة لإحدى رؤساء تحريرها والذى توفى فى أحد مستشفيات طهران.

وأعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإيرانى ومساعد الشؤون التنسيقية، حبيب الله سيارى عن انشاء القوات البرية فى الجيش مستشفى ميدانى بسعة 2000 سرير خلال 48 ساعة فى العاصمة طهران، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى جميع المحافظات الإيرانية، لاسيما فى العاصمة طهران التى تحتل المرتبة الأولى فى اعداد الإصابات.

بدوره أكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن العقوبات الأمريكية عرقلت جهود إيران لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19