وفاة مواطن مصرى بإيطاليا بسبب كورونا.. عمره 45 عاما من شبين الكوم

كشف محمد العبد، رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، وفاة حالة أخرى من أبناء الجالية المصرية بإيطاليا بسبب فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، لـ" اليوم السابع"، أن المتوفى "أ. ع" مصرى عمره 45 عاماً من ميت الموز شبين الكوم بالمنوفية وتوفى فى مستشفى San Paolo.

وأشار رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، إلى أن القنصلية العامة بميلانو برئاسة القنصل إيهاب ابو سريع ومعه القنصل أشرف موسى، كانوا يتابعون مع الحالة منذ الإصابة وعلى تواصل دائم بأسرته فى مصر وفى إيطاليا منذ ما يقرب من 10 أيام، وتتابع صباح اليوم مع أقاربه لمواساتهم وانهاء إجراءات دفنه وسوف يتم تيممه وتكفينه ودفنه على الشريعة الاسلامية.

يذكر أنه تم تشييع جثمان ثانى مصر متوفى بإيطاليا، بسبب فيروس كورونا ، حيث تم دفنه أمس فى المقابر الإسلامية بميلانو، وشارك عدد من أبناء الجالية محدود فى تشييع الجثمان وصلاة الجنازة وذلك طبقا للإجراءات والتعليمات التى وضعتها الحكومة الإيطالية فى هذا الشأن.

وأكد العبد، أن هناك تواصل دائم مع القنصلية العامة بميلانو برئاسة القنصل إيهاب أبو سريع والقنصل أشرف موسى ، حيث تحرص القنصلية بشكل مستمر على التواصل مع أبناء الجالية والمصابين وذويهم للاطمئنان عليهم بشكل يومى.

يذكر أن ثانى حالة وفاة لمصرى فى إيطاليا كان لمواطن مصرى مقيم فى قرية بالقرب من ميلانو وهو مصرى من محافظة الشرقية بمركز ابو حماد قرية أبو نجم وعمره 51 سنة وأصيب بالعدوى من صاحب العمل و لم يكن يعانى من أى أمراض.