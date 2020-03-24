اليوم السابع
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موت كاهن إيطالى بفيروس كورونا بعد تبرعه بجهاز تنفس لشخص أصغر سناً

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:30 م
موت كاهن إيطالى بفيروس كورونا بعد تبرعه بجهاز تنفس لشخص أصغر سناً كاهن ايطالي يموت بعد تبرعه بجهاز تنفس لشخص أصغر
كتبت فاطمة خليل

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توفي كاهن إيطالي بسبب فيروس كورونا بعد تبرعه بجهاز تنفس اشتراه له أحد رعاياه لمريض أصغر سناً، بحسب ما ذكرت جريدة "الدايلي ميل" البريطانية.

وكان الكاهن جوزيبي بيرارديلي، 72 عامًا، من كاسينيو في منطقة لومباردي الأكثر تضررًا في إيطاليا، في مستشفى محلي في الأيام الأخيرة بعد تشخيص إصابته بالفيروس.

كاهن ايطالي
كاهن ايطالي

وعلى الرغم من نقص أجهزة التنفس في إيطاليا، تبرع "بيرديلي"بجهاز التنفس، الذى قام أحد رعايا الكنيسة بإعطائه له، لمريض أصغر سناً لم يكن يعرفه.

وكان بيرديلي لا يعرف عمر المريض وحالته بالضبط، ولكن كان يعرف أن المرضى الأصغر سنًا القادرين على الوصول إلى أجهزة التنفس لديهم فرصة أكبر بكثير في البقاء على قيد الحياة.

ونشرت المجلة الإخبارية الإيطالية Araberara القصة لأول مرة، على لسان الكاهن جيمس مارتن، من الولايات المتحدة ، وهو أيضًا مستشار لأمانة الفاتيكان للاتصالات.

وفاة كاهن ايطالي
وفاة كاهن ايطالي

وقال جيمس مارتن: "إنه شهيد الإحسان وقديس.. جوزيبي بيرارديلي، راعي أولئك الذين يعانون من فيروس كورونا وكل من يهتم بهم ، صلي من أجلنا."

بيرارديللي كان  من بين 60 كاهنًا على الأقل في إيطاليا ماتوا بسبب فيروس كورونا .

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وذكرت صحيفة "الكاثوليك هيرالد" أن من بين القتلى ما لا يقل عن 60 كاهنًا، تجاوز غالبيتهم 70 عامًا.

وخلال قداس في أوائل مارس، دعا البابا فرانسيس ، 83 عامًا، الكهنة الإيطاليين إلى "التحلي بالشجاعة للخروج إلى المرضى ومساعدتهم في ظل تفشى وباء كورونا."

ونشرت صحيفة أففينير يوم الأحد أسماء 51 كاهنًا توفوا بعد الإصابة بالفيروس التاجي.

وأشار المنشور أيضًا إلى أنه تم الإبلاغ عن 9 وفيات أخرى في المجتمعات الدينية عبر إيطاليا.

البابا
البابا

قيل إن بعض هؤلاء الكهنة يعانون من ظروف صحية كامنة، وأصغرهم هو باولو كاميناتي البالغ من العمر 53 عامًا - كاهن أبرشية سيدة لورد في بياتشينزا.

وافادت الانباء ان خمسة كهنة اخرين ثبتت اصابتهم بـ COVID-19 قد توفوا في نفس المدينة.

 


فيروس كورونا

قصة كاهن ايطالي مع فيروس كورونا

راهب ايطالي

فيروس كورونا فى ايطاليا

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