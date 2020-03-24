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الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:44 م
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مطارات إماراتية تعلق رحلات الركاب اعتبارا من يوم الخميس

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:29 م
مطارات إماراتية تعلق رحلات الركاب اعتبارا من يوم الخميس كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قررت مطارات دبي ومطار أبوظبي تعليق كل رحلات الركاب اعتبارا من الساعة 11:59 مساء بالتوقيت المحلي يوم الخميس ولمدة أسبوعين باستثناء رحلات الإجلاء، وذلك في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

وصدرت البيانات الأخيرة عن المطارات الرئيسية في الإمارات بعدما أعلنت الحكومة أمس الاثنين تعليق جميع رحلات الركاب والرحلات الترانزيت من وإلى البلاد لمدة 48 ساعة.

وجاء في بيان نشره مطار أبوظبي على تويتر اليوم الثلاثاء "نود إعلامكم بأنه سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى مطار أبوظبي الدولي بشكل مؤقت ابتداء من 26 مارس الساعة 23:59 بتوقيت الإمارات ولمدة أسبوعين باستثناء رحلات الشحن والإجلاء الضرورية".

ونشر الموقع الإلكتروني لمطارات دبي المذكرة نفسها لمطاري دبي الدولي ودبي وورلد سنترال.

 

 


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كورونا

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