اليوم السابع
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مخاوف من تفشى ثانٍ لفيروس كورونا فى الصين بسبب الوافدين من الخارج

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:30 م
مخاوف من تفشى ثانٍ لفيروس كورونا فى الصين بسبب الوافدين من الخارج فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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حذرت صحيفة حكومية صينية من أن تفشي فيروس كورونا مرة ثانية في الصين "محتمل للغاية" و "حتمي" مع تصاعد الوباء في أنحاء العالم.

ونقلت جريدة "دايلي ميل" البريطانية عن صحيفة "جلوبال تايمز" الرسمية الصينية، إن الثغرات في عملية الفحص الصحي وتدابير الحجر الصحي غير الكافية للوافدين من الخارج وهو ما يزيد من احتمال حدوث تفشى ثاني للفيروس في الصين.

فيروس كورونا
فيروس كورونا

ويأتي هذا التحذير الصارم بعد قرار رفع مقاطعة هوبي، مركز مرض كورونا، باستثناء عاصمتها ووهان، قيود السفر الليلة بعد إغلاقها لمدة شهرين.

كما يأتي أيضًا بعد أن سجلت ووهان أول إصابة لها، وهي طبيب، بعد الإبلاغ عن حالات صفر لمدة 5 أيام متتالية.

وقالت جلوبال تايمز في مقال نشر أمس، إن نسبة عالية من الحالات غير المصحوبة بأعراض - الأشخاص الذين يحملون الفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض- هي عامل آخر يساهم في تفشي المرض المحتمل.

ووفقًا لبيانات الحكومة الصينية المصنفة التي اطلعت عليها صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فإن واحدًا من كل ثلاثة اختبارات فيروس كورونا إيجابية هي من أشخاص بمثابة "ناقل صامت" للفيروس أى لا تظهر عليهم أي أعراض.

على الرغم من أن عدد الحالات اليومية قد انخفض إلى الصفر في ووهان، حيث ظهر الوباء، فإن المدينة لا تحسب الإصابات التي لا تظهر عليهم الأعراض، وهو ما يعنى أنها قد تكون قنبلة موقوتة.

في مواجهة الضغط الشعبي، أصدرت لجنة الصحة لبلدية ووهان أمس بيانًا، قالت فيه إنه يجب عزل جميع الحالات التي لا تظهر عليها أعراض في مخيمات الحجر الصحي لمدة 14يوماً.

فيروس كورونا 1
فيروس كورونا 

وقال كبار خبراء فيروس كورونا في الصين أمس أنهم يشعرون بالقلق للغاية بشأن تفشي المرض مرة أخرى.

وقال عالم الأوبئة والبروفيسور لي لانجوان، 73 عامًا ، لصحيفة الشعب اليومية في ووهان: "لم يتم إنجاز المهمة في ووهان ، ولا يزال هناك العديد من المرضى في ظروف صحية صعبة،علاوة على ذلك ، أعتقد أن الوضع الحالي في بلدنا صعب للغاية."

وأضاف "أنا قلق للغاية من أن الحالات القادمة من الخارج يمكن أن تؤدي إلى وباء آخر واسع النطاق في بلدنا."

كورونا
كورونا

 


فيروس كورونا

كورونا

فيروس الكورونا

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