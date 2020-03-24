اليوم السابع
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ماليزيا: عودة 208 مواطنين كانوا عالقين بإسبانيا والهند جراء "كورونا"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:46 م
ماليزيا: عودة 208 مواطنين كانوا عالقين بإسبانيا والهند جراء "كورونا" كورونا
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قال الأمين الأول للسفارة الماليزية فى إسبانيا محمد أظفار عبد الله اليوم الثلاثاء إن جميع المواطنين الماليزيين، البالغ عددهم 19 شخصاً، وتقطعت بهم السبل فى أسبانيا جراء تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عادوا إلى أرض الوطن الخميس الماضى.
وأضاف أظفار - في بيان أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - "لقد قامت السفارة بمساعدة الماليزيين على الاتصال بشركات الطيران العاملة في ذلك الوقت".
وكانت وزارة الخارجية الماليزية قد أعلنت - في وقت سابق - أن 19 ماليزيًا تقطعت بهم السبل في أسبانيا بسبب قيود السفر.
في السياق، غادرت اليوم /الثلاثاء/ طائرة خاصة تابعة لشركة "أير أسيا" تقل على متنها 189 ماليزياً كانوا عالقين في مدينة "تشيناي" بالهند، متجهةً إلى ماليزيا.. فيما فشلت طائرة خاصة ماليزية أخرى في الإقلاع من "تيروتشيرابالي" لعدم موافقة الحكومة الهندية "بسبب ظروف غير متوقعة".
وقال القنصل العام الماليزي في مدينة تشيناي الهندية، كي سارافانان، إن "القنصلية تراقب من كثب هذه التطورات ونضمن أن الحكومة الماليزية والهندية تبذلان أقصى جهودهما لإعادة الماليزيين العالقين إلى أرض الوطن".
جدير بالذكر أنه عبر خلال 5 رحلات جوية خاصة، منذ 18 مارس، أعادت ماليزيا نحو 699 من مواطنيها من الهند إلى أرض الوطن، وذلك بعد أن فرضت الحكومة الهندية قيود سفر للحد من تفشي فيروس (كوفيد -19).


كورونا

ماليزيا

فيروس كورونا

كورونا فى ماليزيا

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