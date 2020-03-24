مؤسسة أبو العينين تنفذ حملة للتوعية ضد فيروس كورونا من منزل لمنزل (صور)

في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة القمامة قام تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتعاقد مع شركات لجمع القمامة من المنازل على مستوي حي جنوب الجيزة.

وشاركت مؤسسة أبو العينين الاجتماعية ومكاتب النائب محمد أبو العينين لخدمة المواطنين مع المحاسب علي عبد الخالق مسئول ملف النظافة بحي جنوب الجيزة فى المرور علي أهالي جنوب الجيزة للاعلان عن تولى هذه الشركات مسئولية الجمع المنزلى والتوعية بأهمية الالتزام بتسليم القمامة للشركة في المواعيد المحددة علي فترتين صباحا من الساعة ٩:٧ ومساء من الساعة ٩:٧.

وفى إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا وبالتعاون مع حى جنوب الجيزة، قامت فرق العمل التابعة لمؤسسة أبو العينين ومكاتب النائب أبو العينين لخدمة المواطنين بتنفيذ حملة توعية من منزل لمنزل لتوعية الأهالي بالإجراءات الوقاية ضد انتشار عدوي فيروس كورونا وناشدت الجميع الالتزام بالقرارات التى اتخذتها الدولة لاحتواء ومنع إنتشار الفيروس مشددة على أن ما يتم اتخاذه من قرارات يهدف فى المقام الاول للمحافظة على سلامة وصحة المواطن المصرى وهى القضية الاهم والاغلى بغض النظر عن أى خسائر اقتصادية سيتم تعويضها.



