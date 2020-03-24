اليوم السابع
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كم عدد موظفى الخارجية الأمريكية المصابين بفيروس كورونا داخل وخارج واشنطن؟

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:43 م
كم عدد موظفى الخارجية الأمريكية المصابين بفيروس كورونا داخل وخارج واشنطن؟ مايك بومبيرو وزير الخارجية الأمريكى
وكالات

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تزايد عدد عدد موظفى الخارجية الأمريكية المصابين بكورونا سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها فى البعثات الخارجية العالملة فى مختلف الدول ، ووصل عدد المصابين فى مقر الخارجية بواشنطن أقل من 10 حسب تصريح مسئول بالخارجية الأمريكية. 
 
كما أكد المسؤول الذى نقلت عنه قناة الحرة الخبر فى وزارة الخارجية، أن عدد موظفي الخارجية المصابين بكورونا في الولايات المتحدة هو أقل من عشرة أشخاص، أما عدد الموظفين المصابين بالفيروس خارج الولايات المتحدة فهو أقل من ثلاثين موظفاً.
 
وكشف مسؤول آخر في الخارجية الأمريكية، في مؤتمر عبر الهاتف، أن الوزارة أعادت إلى الولايات المتحدة، من الخارج، خلال الأيام الماضية، أكثر من خمسة آلاف أمريكى من 17 دولة بينهم ألف ومئتان أعيدوا من المغرب وحده الأسبوع الماضى.
 
وأشار إلى أن هناك 13500 أمريكى، من أصل أكثر من عشرة ملايين مواطن أمريكى يعيشون خارج الولايات المتحدة، طلبوا نوعاً من المساعدة لإعادتهم إلى أميركا ومعظمهم سياح، وأضاف المسؤول أن الخارجية تنسق مع وزارتي الدفاع والأمن الداخلي، وشركات طيران خاصة وطائرات تشارتر لإعادة هؤلاء.
 
وكان مسؤول أمريكى صحى كبير قد حذر، في وقت سابق من أن حدة وباء كورونا المستجد ستشتد هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، وقال إن الناس في شتى أنحاء البلاد لا يأخذون التهديد بجدية كافية.
 
وصرح جيروم آدمز الذي يترأس هيئة خدمات الصحة العامة الأمريكية، خلال لقاء مع شبكة NBC نيوز، "أريد من أميركا أن تدرك أن الوضع في هذا الأسبوع، سيصبح سيئا"، وقال إن "فيروس كورونا (كوفيد-19) ينتشر لأن الكثيرين وخصوصا الأصغر سنا، لا يلتزمون بإرشادات البقاء في المنزل وممارسة التباعد الاجتماعى".
 
وأردف قائلا: "في الوقت الحالي، لا يوجد ما يكفي من الأفراد الذين يأخذون الوضع على محمل الجد".
 
يذكر أن عدد موظفي وزارة الخارجية الأمريكية يصل إلى حوالي سبعين ألفا.
 

 


وزارة الخارجية الأمريكية

كورونا

فيروس كورونا

مرضى فيروس كورونا

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