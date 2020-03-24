اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قوافل بيطرية مجانية لعلاج 540 رأس ماشية و2050 من الطيور المنزلية فى الدقهلية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:33 م
قوافل بيطرية مجانية لعلاج 540 رأس ماشية و2050 من الطيور المنزلية فى الدقهلية حملة الطب البيطرى
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن توفير العلاج البيطرى اللازم لعدد 540 من رؤس الماشية المتنوعة، وكذا 2050 من الطيور المنزلية لدى المواطنين بقرية الدبوسى بمركز شربين، وذلك فى اطار القافلة البيطرية التى تم تنفيذها بالقرية المذكورة من خلال قطاع الطب البيطرى بالمحافظة، بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة ، جاءت تصريحات المحافظ بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية.

وأوضح محافظ الدقهلية،فى بيان له اليوم،أن هذه القافلة تأتى فى اطار الخطة التى يتم تنفيذها لتنظيم قوافل علاجية مجانية شاملة جميع الخدمات البيطرية للقرى اكثر احتياجا للخدمه البيطرية ورفع العبئ عن كاهل المربين حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنه بالقرى والمدن والاحياء بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وبمشاركة المجتمع المدنى والمستشفى الخيرى لرعايه الحيوان.

ومن جانبه أوضح مدير مديرية الطب البيطرى،أن هذه القوافل المجانية تشمل تقديم جميع الخدمات البيطرية من تشخيص وعلاج وعمليات جراحية وتلقيح صناعى وايضا فحص تناسلى وكذلك رش وعلاج جماعى للامراض الطفيلية وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية بنطاق محافظة الدقهلية، واضاف بان اجمالى ما تم تقديمه من خدمات مجانية بيطرية للحالات التى تم علاجها بالقافلة التى تم تنفيذها بقرية الدبوسى بمركز شربين بلغت تكلفتها 16 الف جنيه،
وقد أكد الدكتور مختار  على ضرورة المتابعة المستمرة للمزارع  الخاصه بالماشيه ولدى المربين وكذا مزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض  تؤثر عليها أو على صحة المواطنين.
 
يذكر بأن أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انه تم صرف إعانات اغاثة للحالات انسانية بإجمالى 14 أسرة من مراكز أجا والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين، كانوا قد تضرروا خلال موجة التقلبات الجوية الاسابيع الماضية.
 
 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

بيطري الدقهلية

تحصين الماشية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة