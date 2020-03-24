قوافل بيطرية مجانية لعلاج 540 رأس ماشية و2050 من الطيور المنزلية فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن توفير العلاج البيطرى اللازم لعدد 540 من رؤس الماشية المتنوعة، وكذا 2050 من الطيور المنزلية لدى المواطنين بقرية الدبوسى بمركز شربين، وذلك فى اطار القافلة البيطرية التى تم تنفيذها بالقرية المذكورة من خلال قطاع الطب البيطرى بالمحافظة، بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة ، جاءت تصريحات المحافظ بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية.

وأوضح محافظ الدقهلية،فى بيان له اليوم،أن هذه القافلة تأتى فى اطار الخطة التى يتم تنفيذها لتنظيم قوافل علاجية مجانية شاملة جميع الخدمات البيطرية للقرى اكثر احتياجا للخدمه البيطرية ورفع العبئ عن كاهل المربين حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنه بالقرى والمدن والاحياء بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وبمشاركة المجتمع المدنى والمستشفى الخيرى لرعايه الحيوان.