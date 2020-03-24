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بعد نشره بالجريدة الرسمية..

قرار تشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس إدارات الصحف القومية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:21 م
قرار تشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس إدارات الصحف القومية كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد مجدى السيسى

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نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية، رقم 1 لسنة 2020، بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية.
 
قررت تشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية برئاسة كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعضوية: 
 
1. الأستاذ عبد الله حسن _ وكيل الهيئة.
2. الأستاذ مجدى البدوى _ عضو الهيئة.
3. الأستاذ شارل فؤاد _ عضو الهيئة .
4. الأستاذ محمد الهوارى _ عضو الهيئة.
5. الأستاذة مروة السيسى _ أمين عام الهيئة.
 
على أن يتولى أمانة سر اللجنة الأستاذ صلاح الدين خضر رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.
 
 

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