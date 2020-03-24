قاعدة جوانتانامو الأمريكية تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أ ش أ

أعلنت القاعدة البحرية الأمريكية فى خليج جوانتانامو فى كوبا، اليوم الثلاثاء، إصابة بحار أمريكى بفيروس كورونا ليسجل أول حالة إصابة بالفيروس فى القاعدة البحرية، وذكر بيان أصدرته القاعدة البحرية الأمريكية، ونقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، أنه تم عزل البحار المصاب بالفيروس ويخضع الآن للعلاج، كما يجرى العمل على تتبع الأشخاص الذين خالطوه.

وأضاف البيان، أن القاعدة البحرية طورت استراتيجية تخفيف صارمة لتقليل تفشى فيروس كورونا وللحفاظ على صحة القوات الأمريكية.

وأعلنت القاعدة، اتخاذ عدة إجراءات لمنع تفشى فيروس كورونا، من بينها فحص جميع الوافدين للقاعدة.

وتضم القاعدة البحرية، 6 آلاف قوة أمريكية وأفراد أسر ومقاولين ومعتقل جوانتانامو، الذى يضم 40 سجينًا.