عمال هنود عائدون لبيوتهم يفترشون الطرق بعد فرض حظر التجول.. فيديو

كتب محمد شعلان

واجه عمال هنود عائدون إلى بيوتهم مصير مجهول بعد فرض حظر التجول في المدن الهندية، وإلغاء الرحلات الجوية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وعرضت قناة روسيا اليوم لقطات لمئات العمال الهنود وهم يفترشون الشوارع أمام حافلات كانت تقلهم إلى منازلهم في مدينة تشيناي، وبعد تطبيق الحكومة الهندية قرار حظر التجول توقف الحافلات عن السير وجلس العمال على الأرض في انتظار قرار توقيف مؤقت للحظر لعودتهم إلى تشيناي.

وكانت قد أعلنت الهند، أنها ستوقف جميع الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من مساء الثلاثاء في إطار تكثيف الجهود لمحاربة تفشي مرض كوفيد 19، وأكدت وزارة الشؤون الداخلية الإجراء الأخير.



عمال هنود يفترشون الطرق بعد حظر التجول

وقال منشور على حساب "تويتر" التابع للوزارة، إن القيود ستنطبق على "شركات الطيران التجارية المحلية المجدولة".

وأضافت: "يجب على شركات الطيران أن تخطط لعمليات الهبوط في وجهتها قبل 2359" في 24 مارس ، وقد حظرت الهند سابقًا الرحلات الدولية القادمة الخميس الماضي لمدة أسبوع واحد.

كما أعلنت نيودلهي قيودًا جديدة على التجمعات العامة، حيث تتسارع الحالات الجديدة لفيروس Covid-19 في البلاد.

كما قررت السلطات المعنية فى دولة الهند، اليوم الثلاثاء توسيع حالة الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليشمل 32 مقاطعة وإقليما اتحاديا.

وألغت السكك الحديدية فى الهند، كل خدمات قطارات الركاب فى البلاد حتى 31 مارس بسبب تفشى فيروس كورونا، وقد أعلنت الهند حظر التجوال فى أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وعلى جانب آخر، حذر خبير كبير فى الصحة العامة في الهند من إن بلاده يمكن أن تشهد أسوأ سيناريو لفيروس كورونا في البلد وهو احتمال كئيب للإصابة بنسبة 60% من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة ،ليصل عدد المصابين بفيروس كورونا المتوقع بالهند إلى 800 مليون شخص.