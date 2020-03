عمال هنود عائدون لبيوتهم يفترشون الطرق بعد فرض حظر التجول.. فيديو

واجه عمال هنود عائدون إلى بيوتهم مصير مجهول بعد فرض حظر التجول في المدن الهندية، وإلغاء الرحلات الجوية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وعرضت قناة روسيا اليوم لقطات لمئات العمال الهنود وهم يفترشون الشوارع أمام حافلات كانت تقلهم إلى منازلهم في مدينة تشيناي، وبعد تطبيق الحكومة الهندية قرار حظر التجول توقف الحافلات عن السير وجلس العمال على الأرض في انتظار قرار توقيف مؤقت للحظر لعودتهم إلى تشيناي.

A long way home. #India's #COVID19 flights cancellations leave thousands of migrants workers stranded after #Chennai curfew



MORE: https://t.co/d1TLp5ljOQ pic.twitter.com/3YRz0IpDUf