اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عمال هنود عائدون لبيوتهم يفترشون الطرق بعد فرض حظر التجول.. فيديو

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:06 م
عمال هنود عائدون لبيوتهم يفترشون الطرق بعد فرض حظر التجول.. فيديو عمال هنود يفترشون الطرق بعد حظر التجول
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واجه عمال هنود عائدون إلى بيوتهم مصير مجهول بعد فرض حظر التجول في المدن الهندية، وإلغاء الرحلات الجوية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وعرضت قناة روسيا اليوم لقطات لمئات العمال الهنود وهم يفترشون الشوارع أمام حافلات كانت تقلهم إلى منازلهم في مدينة تشيناي، وبعد تطبيق الحكومة الهندية قرار حظر التجول توقف الحافلات عن السير وجلس العمال على الأرض في انتظار قرار توقيف مؤقت للحظر لعودتهم إلى تشيناي.

 

 

وكانت قد أعلنت الهند، أنها ستوقف جميع الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من مساء الثلاثاء في إطار تكثيف الجهود لمحاربة تفشي مرض كوفيد 19، وأكدت وزارة الشؤون الداخلية الإجراء الأخير.

عمال هنود يفترشون الطرق بعد حظر التجول
عمال هنود يفترشون الطرق بعد حظر التجول

 

وقال منشور على حساب "تويتر" التابع للوزارة، إن القيود ستنطبق على "شركات الطيران التجارية المحلية المجدولة".

 

وأضافت: "يجب على شركات الطيران أن تخطط لعمليات الهبوط في وجهتها قبل 2359" في 24 مارس ، وقد حظرت الهند سابقًا الرحلات الدولية القادمة الخميس الماضي لمدة أسبوع واحد.

 

كما أعلنت نيودلهي قيودًا جديدة على التجمعات العامة، حيث تتسارع الحالات الجديدة لفيروس Covid-19 في البلاد.

 

 كما قررت السلطات المعنية فى دولة الهند، اليوم الثلاثاء توسيع حالة الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليشمل 32 مقاطعة وإقليما اتحاديا.

 

وألغت السكك الحديدية فى الهند، كل خدمات قطارات الركاب فى البلاد حتى 31 مارس بسبب تفشى فيروس كورونا، وقد أعلنت الهند حظر التجوال فى أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

 

وعلى جانب آخر، حذر خبير كبير فى الصحة العامة في الهند من إن بلاده يمكن أن تشهد  أسوأ سيناريو لفيروس كورونا في البلد وهو احتمال كئيب للإصابة بنسبة 60% من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة ،ليصل عدد المصابين بفيروس كورونا المتوقع بالهند إلى  800 مليون شخص.


عمال هنود

الهند

حظر التجول

فيروس كورونا

كورونا نيوز

كورونا مصر

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا في مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا في مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

كم عدد حالات كورونا اليوم في مصر

كورونا ميتر

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا ٢٠٢٠

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة