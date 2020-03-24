اليوم السابع
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ضبط 4 عاطلين يقومون بفرض الأتاوات بمواقف القليوبية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:13 م
ضبط 4 عاطلين يقومون بفرض الأتاوات بمواقف القليوبية ضبط متهمين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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ألقت مباحث القليوبية ، القبض على 4 عاطلين يقومون بفرض الأتاوات بمواقف القليوبية ، ومزاولة مهنة السايس بدون ترخيص ، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية ،يفيد بقيام ضباط المرور بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومزوالة مهنة السايس بدون ترخيص ، والذين يقومون بفرض الأتاوات بالمواقف .

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "ا.س" 35سنه ، عاطل ومقيم دائرة مركز القناطر الخيرية ، وذلك لقيامه بفرض الاتاوه والسيطرة امام موقف بهتيم / المؤسسة – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ، المطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا ( تبديد ) اخرهم القضية رقم 23724 لسنة 2019م جنح مركز القناطر الخيرية – تبديد ، حصر رقم 15130 لسنة 2019م ، بالحبس سنتين وكفالة 200 جنيه بدون وجه حق ، وضبط بحوزته مبلغ مالى 85 جنيه من متحصلات عمله الآثم ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7625 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة .

وضبط "م.م" 24 سنه،عاطل ، ومقيم دائرة قسم اول شبرا الخيمة ، وذلك لقيامه بفرض الإتاوة والسيطرة امام بنزينة عتبة – دائرة قسم اول شبرا الخيمة ، بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ مالى 65 جنيه من متحصلات عمله الآثم ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 5253 لسنة 2020م جنح قسم اول شبرا الخيمة ، و"ا.ع" 44 سنه،عاطل ،مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق ، حال تواجده امام نادى البلاستيك – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ، وضبط بحوزته مبلغ مالى 35 جنيه من متحصلات عمله الآثم ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7626 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة .

و"م.ن" 27 سنه،عاطل ،ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ، وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق ، حال تواجده امام كوبرى عرابى – دائرة قسم اول شبرا الخيمة ، وضبط بحوزته مبلغ مالى 45 جنيه من متحصلات عمله الآثم تحرر عن ذلك المحضر رقم 5252 لسنة 2020م جنح قسم اول شبرا الخيمة تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم

 

 


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