ضبط 28 قطعة سلاح وذخائر وحشيش وتنفيذ 2359 حكمًا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج ورئاسة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمتاجرين فيها الجنائي اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وقد أسفرت جهود الحملة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة 3 بنادق الية عيار 7,62× 39 و7 بندقية خرطوش عيار 12 و3 طلقات حية من ذات العيار و12 فرد روسي محلى الصنع و9 طلقات من ذات العيار وفرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وكذا طلقة من ذات العيار و5 قطع أسلحة بيضاء.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 16 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وقدره 290جنيها وهاتف محمول حيازة المتهم الشرقاوي ص ع ا 31 سنة عامل ومقيم مركز سوهاج وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع و الهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط محمد ح ع ع 30 سنة عامل وزعقر ع ع ح 30 سنة عامل ويقيمان مركز سوهاج وبحوزتهما قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالي وقدره 4610 جنيهات وسلاح ابيض عبارة عن سكين وهاتف محمول وميزان حساس ومحمود م ع م 24 سنة عامل ومقيم قسم أول سوهاج وبحوزته قطعة صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وتم ضبط أحمد ج ا ا 22 سنة عاطل ومقيم مركز سوهاج وبحوزته قطعة صغيرة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى (3) جرام بمواجهة المتهمين بما اسفر عنة الضبط أعترف الأول والثاني بحيازتهما للمضبوطات من المواد المخدرة بقصد الإتجار والثالث والرابع بقصد التعاطي.

وتم ضبط 54 قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 300 جرام وكذا سلاح أبيض سكين ومبلغ مالي وقدره 400 جنية هاتف محمول المتهم راضي ع م ا 55 سنة عامل ومقيم الساحل قبلي مركز البلينا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه و تم ضبط عدد ( 25) قرص تامول المخدر ومبلغ مالي وقدره 270 جنية هاتف محمول المتهم حمود ناصر ك ع 30 عامل ومقيم قسم اول سوهاج بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع و الهاتف المحمول للإتصال بعملائه

وفي مجال ضبط حالات الإشتباه تمكن ضباط وحدة الإشتباه من ضبط عدد 69 حكما متنوعا وفي مجال ضبط سرقات العامة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من ضبط المدعو مؤمن ف ع ح 28 سنة عاطل ومقيم شارع قسم أول سوهاج و السابق إتهامه في عدة قضايا أخرهم القضية سرقة متجر وبحوزته جهاز بلايستيشن ماركة سوني أسود اللون وكذا سلاح أبيض مطواه قرن غزال

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بقيامه بسرقة الجهاز المضبوط من إحدي محلات البلايستيشن دائرة قسم ثان سوهاج عن طريق المغافلة و أقر بحيازته لسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس وبأجراء التحريات السرية توصلت إلى قيام المذكور بسرقة الجهاز من المحل الخاص بالمدعو مصطفي ع ص ح 29 سنة صاحب محل ومقيم قسم ثان سوهاج وذلك عن طريق المغافلة.

في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "2395 " حكما متنوعا وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 130 مخالفة متنوعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتجرى شئونها.