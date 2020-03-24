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صور.. مأساة سيدة عجوز تفحم منزلها بالإسماعيلية وتطلب المساعدة لترميم بيتها

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:02 م
صور.. مأساة سيدة عجوز تفحم منزلها بالإسماعيلية وتطلب المساعدة لترميم بيتها السيدة أم عبده
الإسماعيلية - صبرى غانم

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"أنا قاعدة فى الشارع بعد ما احترق منزلى وأجهزتى المنزلية وملابسى وأثاث المنزل".. بهذه الكلمات بدأت سعاد السيد بسيونى الشهيرة بأم عبده كلامها، حيث قالت إننى تجاوت الـ80 عاما وفوجئت من عدة أيام أثناء ذهابى للسوق أن أحد جيرانى يخبرنى بأن هناك حريق فى منزلى، وأن المطافى والشرطة عند منزلك فتوجهت إلى منزلى كالمجنونة لأجده عبارة عن كوم رماد عقب احتراقه.

وأضافت أم عبده، أننى شاهدت النيران مشتعلة فى منزلى وقلبى يحترق معها، والآن أصبحت فى الشارع بعد تفحم كل ما كان داخل منزلى المتواضع.

وتابعت وهى تبكى على ما حدث لها، قائلة "أنا على قد حالى ومريضة وأقوم بشراء العلاج الشهرى لى من معاشى واحترق كل شيئ داخل منزلى بشارع المشروع بقرية أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية حيث احترقت البطاقة والفيزا كارد الخاصة بالمعاش وملابسها جميعا واجهتها الكهربائية والسرير الذى تنام عليه.

وأكدت أم عبده، أن كل شىء راح فى الحريق، وأصبحت الآن تعيش فى الشارع فى هذا المناخ الشتوى أمام مسكنها في قرية أبو عطوة ، وأضافت أم عبده أنها تتقاضي معاش بسيط يكاد يكفى للانفاق منه على علاجها الشهرى، حيث تعاني من عدة أمراض منها الضغط  والسكر.

وقالت أم عبده إنه احترق مبلغ مالى خاص بابنها حوالى 3 آلاف جنيه أثناء احتراق المنزل، مضيفة لم أعد أملك من حطام الدنيا ى شيئ، وتابعت: "عملت محضر في مركز شرطة الإسماعيلية برقم  895 لسنة 2020 إدارى مركز الإسماعيلية  واستمعت النيابة لاقوالي ولا أعلم سبب الحريق ولم اتهم أحد.

وأشارت إلى أن لها 4 أبناء ولدين وبنتين متزوجين ويعيشون بعيدا عنها وكل واحد من أولادها متزوج وله بيته وأولاده، مطالبة اللواء شريف بشارة محافظة الإسماعيلية وأصحاب القلوب الرحيمة ورجال الأعمال لمساعدتها فى إعادة ترميم منزلها وفرشة من جديد.

للتواصل مع الحالة / 01208299125

 

السيدة أم عبده
 

 

مأساة سيدة عجوز تفحم منزلها بالإسماعيلية وتطلب المساعدة لترميم بيتها (2)
 

 

مأساة سيدة عجوز تفحم منزلها بالإسماعيلية وتطلب المساعدة لترميم بيتها (3)
 

 

مأساة سيدة عجوز تفحم منزلها بالإسماعيلية وتطلب المساعدة لترميم بيتها (4)
 

 

مأساة سيدة عجوز تفحم منزلها بالإسماعيلية وتطلب المساعدة لترميم بيتها (5)
 

 

مأساة سيدة عجوز تفحم منزلها بالإسماعيلية وتطلب المساعدة لترميم بيتها (6)
 

 

مأساة سيدة عجوز تفحم منزلها بالإسماعيلية وتطلب المساعدة لترميم بيتها (7)
 

 

مأساة سيدة عجوز تفحم منزلها بالإسماعيلية وتطلب المساعدة لترميم بيتها (8)
 

 

مأساة سيدة عجوز تفحم منزلها بالإسماعيلية وتطلب المساعدة لترميم بيتها (9)
 

 

مأساة سيدة عجوز تفحم منزلها بالإسماعيلية وتطلب المساعدة لترميم بيتها (10)
 

 

مأساة سيدة عجوز تفحم منزلها بالإسماعيلية وتطلب المساعدة لترميم بيتها (11)
 

 

مأساة سيدة عجوز تفحم منزلها بالإسماعيلية وتطلب المساعدة لترميم بيتها (12)
 

 

مأساة سيدة عجوز تفحم منزلها بالإسماعيلية وتطلب المساعدة لترميم بيتها (13)

 

 


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