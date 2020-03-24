صور.. قوات الحرس الوطنى الأمريكى تنتشر بـ50 ولاية لمواجهة كورونا

كتب محمد جمال

انتشرت الآلاف من قوات الحرس الوطنى الأمريكى فى ما يقرب من 50 ولاية أمريكية للمشاركة في جهود الإغاثة من فيروس كورونا عن طريق توزيع الطعام وتعقيم المناطق العامة وبناء المستشفيات المؤقتة للتحضير لتدفق المرضى الحرجين.

وتم نشر ما لا يقل عن 7300 عضو في الحرس الوطني في جميع الولايات الخمسين اعتبارًا من يوم الأحد ، عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيرسل المزيد من القوات إلى الولايات الأكثر تضرراً مثل نيويورك وكاليفورنيا و واشنطن.

وقال ترامب " أنا رئيس زمن الحرب وهذه حرب من نوع مختلف عن أي وقت مضى ".

ونشرت صحيفة " ديلى ميل" صورا توضح انتشار عناصر الحرس الوطنى وسط طقس قارس البرودة وتساقط الثلوج لبناء المستشفيات الميدانية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.



جانب من انتشار القوات



جندى يحمل مساعدات



قوات الحرس الوطنى الأمريكى



قوات الحرس الوطنى بأمريكا



قوات الحرس الوطنى ومساعدات



مساعدات غذائية وطبية