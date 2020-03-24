صور.. قصة شاب بسوهاج افتتح محل مكواة بخار بدعم جهاز تنمية المشروعات

سوهاج – عمرو خلف

لم ينل حظا وافرا من التعليم لكنه لم يجلس مكتوفى الأيدى ينتظر العمل الحكومي لكنه قرر أن يفتتح مشروعا صغيرا وهو محل "مكواة بخار ورجل" فى مركز المنشاة للإنفاق على أسرته بل وزاد من طموحه افتتاح مشروع فراشة أيضا بجانب المكواة ليحقق ما كان يتمناه وذلك بدعم من جهاز تنمية المشروعات بمحافظة سوهاج حيث قرر الشاب الحصول على قرض 50 ألف جنيه لافتتاح المشروعين دون تردد وتوجه الى سيد نصار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات وحصل بالفعل عليه ليبدأ مشروعه .

الشاب الطموح البطل سيد عليان 31 سنة لم ينل حظا وافرا من التعليم ولكنه اتجه إلى المشروعات الصغيرة وكانت لديه خبرة بالعمل فى المكواة ففكر فى افتتاح محل صغير لممارسة مهنته التى يحبها وخاصة وانه يحتاج الى المصاريف للإنفاق على أسرته ولم تكن الماديات عائقا له حيث توجه إلى جهاز تنمية المشروعات للحصول على قرض لافتتاح المشروع وبدء حياته وبالفعل فى غضون شهر حصل على القرض وافتتح مشروعه بل وافتتاح مشروع آخر بجانبه وهو مشروع فراشه خاص بالأفراح ليعمل على زيادة دخله فى هذا المجال .

انتقل "اليوم السابع" إلى مركز المنشأة بمحافظة سوهاج والتقى الشاب البطل سيد عليان والذى قال أنه يحب المشروعات الصغيرة ولم ينتظر العمل الحكومى فى يوم من الأيام ولكنه قرر أن يبدأ حياته بافتتاح المشروعات وكانت لديه خبرة فى العمل "مكوجى" فقرر افتتاح محل لذلك فى بلدته مركز المنشاة وكان يحتاج إلى مبلغ يبدأ به مشروعه فتوجه الى جهاز تنمية المشروعات بمحافظة سوهاج للحصول على قرض لافتتاح المحل .

وأضاف البطل أنه يعمل 12 ساعة يوميا فى محل المكواة فهو عبارة عن "مكوى بخار ورجل" أيضا وله العديد من الزبائن وعندما أراد أن يتوسع فى مشروعه قرر الحصول على قرض جديد من جهاز تنمية المشروعات لافتتاح مشروع فراشة وهو خاص بالأفراح ويعمل مع شابين فى هذا المشروع ويدر دخل جيد عليه بجانب عمله الأصلى فهو يشعر بسعادة كبيرة من افتتاح هذه المشروعات بدعم من جهاز تنمية المشروعات بمحافظة سوهاج والذى سهل له الحصول على القرض دون أى تعقيدات كما يشعر بأنه حقق هدفه فى العمل فى المشروع والعمل الذي يحبه منذ الصغر ولم تكن النقود عائقا بالنسبة له بعد حصوله على القرض حيث أن الجهاز يساعد الشاب وأن المشروعات الصغيرة أفضل من العمل الحكومى ويتمنى توسعة مشروعه أكثر من ذلك بافتتاح محل آخر والحصول على قرض جديد من الجهاز .