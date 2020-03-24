صور.. شوارع مدينة ميلانو الإيطالية خالية من السكان بسبب كورونا

كتب على عبد الرحمن - الهام مكارى

ينشر "اليوم السابع" مقطع فيديو وصور ترصد مدينة ميلانو الإيطالية، التي خلت من جميع السكان بسبب انتشار وازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفرض قيود لم يسبق لها مثيل بعد أن وسع عدد من الحكومات إجراءات الحجر الصحى لتشمل البلد بأسره فى محاولة لإبطاء أسوأ تفش لفيروس كورونا فى أوروبا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، إغلاق كل المتاجر فى سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التى تبيع الأغذية والصيدليات أيضا، وذلك فى إجراء غير مسبوق للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد.

وقال كونتى إن "خدمة التوصيل إلى المنازل ستبقى مسموحة" وأن "مفعول هذا الجهد سيظهر فى الأيام الـ14 المقبلة"، فى وقت بلغ فيه عدد المصابين بالوباء أكثر من 12 ألف شخص قضى منهم 827 شخصا.

ووسعت الحكومة الإيطالية نطاق القيود المفروضة على تنقلات المواطنين وتجمعاتهم فى شمال البلاد لتشمل "سائر أنحاء البلاد"، بحسب مرسوم صدر مساء أمس الأول، ويدخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء وذلك بهدف الحد من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب المرسوم فإن الإجراءات الاستثنائية، التى خضع لها منذ الأحد، ربع سكان البلاد باتت اعتبارا من فجر الثلاثاء تسرى على سائر الأراضى الإيطالية.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أعلن أن المنظمة ترى أن تفشى فيروس كورونا يشكل وباء، وأضاف خلال مؤتمر صحفى "قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات "اللازمة"، لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء"، مؤكدًا على أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلا خلال الأسبوعين الأخيرين.