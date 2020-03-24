اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:33 م
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صور.. تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:03 م
صور.. تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا
بنى سويف هانى فتحي

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نفذت المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظه بنى سويف عملية تعقيم وتطهير الفصول والطرقات وحجرات المدرسين والإداريين فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وشهدت مدارس المحافظة قيام مدير المدارس وأعضاء هيئه التدريس من عمليات رش الكلور والأدوات الخاصة بالتعقيم وتطهير للفصول والطرقات وحجرة المدرسين والإداريين وفناء المدارس.

ورصدت "اليوم السابع" تجربة حية لقيام مدير مدرسة وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة باروط التجارية بنات بعملية تطهير وتعقيم المدرسة من خلال رش كافة الأدوار والفصول والحجرات وفناء المدرسة.

وقال محمود هنداوى مدير مدرسه باروط التجارية بنات قمت وأعضاء هيئة التدريس بالمشاركة اليوم الثلاثاء فى عملية تعقيم وتطهير المدرسة، حيث شارك الجميع باستخدام أدوات الرش فى رش كافة طوابق وحجراته وفصول المدرسة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد مدير المدرسة لـ"اليوم السابع" على الإجراءات التى قام بها أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالمدرسة تعود من المسؤولية التى يضعها اعضاء هيئه المدرسة على انفسهم للمساهمة فى الاجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

فيما شهدت دواوين الإدارات التعليمية السبعة بمحافظه بنى سويف و ديوان عام مديريه التربية والتعليم عمليات تعقيم وتطهير بتلك المبانى تحت اشراف سهام يوسف وكيل مديريه التربية والتعليم بمحافظه بنى سويف.

من جانبها قامت سهام يوسف وكيل المديرية بمتابعة الإجراءات التى قام بها مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس من تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ومحافظ بنى سويف ومتابعة عملية تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية من مبان ديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس لحماية أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وأكدت وكيل المديرية على ضرورة التوعية ونشر الإرشادات الواردة من وزارة الصحة واستمرار تطهير وتعقيم كافة مرافق المنشآت التعليمية من فصول وحمامات وطرقات ومعامل وقاعات لتجنب عدوى فيروس كورونا المستجد

 

تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (1)
تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (1)

 

تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (2)
تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (2)

 

تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (3)
تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (3)

 

تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (4)
تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (4)

 

تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (5)
تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (5)

 

تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (6)
تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (6)

 

تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (7)
تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (7)
تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (1)
تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (1)

 

تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (2)
تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (2)

 

تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (3)
تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (3)

 

تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (4)
تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (4)

 

تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (5)
تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (5)

 

تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (6)
تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (6)

 

تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (7)
تعقيم وتطهير المدارس ببنى سويف للوقاية من فيروس كورونا (7)

 


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