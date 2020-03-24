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الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:30 م
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صور.. تطهير وتعقيم المواقف وغلق 1626 سنتر تعليمى و25 محلا بكفر الشيخ

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:01 م
صور.. تطهير وتعقيم المواقف وغلق 1626 سنتر تعليمى و25 محلا بكفر الشيخ جانب من الحملات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مواقف كفر الشيخ وموقف الاتوبيس العام و مواقف السرفيس بمدينه كفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء، أعمال رش وتطهير المواقف العمومية القديم والجديد، وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عن غلق 1628 مركزا للدروس الخصوصية بمدن ومراكز المحافظة ،كما تم تحرير 25 محضراً للمخالفين من أصحاب المحال والمقاهى.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بوضع أمن وسلامة المواطنين في المقام الأول، مع استمرار نشر التوعية الصحية السليمة، للحفاظ على الصحة العامة لأهالي المحافظة، كم وجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف أحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية علي مدار اليوم للحالة العامة في الشوارع.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن هناك متابعه يوميه للسناتر التي أغلقت، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفور تلقي المديرية عن بلاغات يتم التوجه فوراً لموقع السنتر للتأكد من وجود الشمع على باب السنتر.

وأضاف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه تفقد وتابع أعمال التطهير والتعقيم المواقف العمومية القديم والجديد ، ووقف الاتوبيس مع استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة اليومية بمركز ومدينة كفر الشيخ، فتم تطهير المزلقان الاوسط، وشارع البلدية ، ورفع السويقة ومحطة السكة الحديد وشارع صلاح سالم.

وأشرفَ اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار العمل في تنفيذ خطة تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والشوارع والميادين والأماكن العامة وأماكن التجمعات، حيث قام جهاز النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع وحدة الملاريا وبمشاركة الأهالي، برش كافة شوارع المدينة الرئيسية والفرعية وتطهير صناديق القمامة والأشجار، وكذا تطهير شبابيك المخابز، وقطع الأراضي الفضاء على فترات مختلفة صباحًا ومساءً.

وفى سياق متصل، قامت فرق من الوحدات المحلية وبالمشاركة المجتمعية من أهالي دسوق بتكثيف الجهود والتطهير والتعقيم المستمر لماكينات الصراف الآلي وجميع مكاتب البريد على مستوى المركز، وتنسيق عملية صرف المعاشات والرواتب ومنع الازدحام بين المواطنين.

 

جانب من الحملات (4)
جانب من الحملات 

 

جانب من الحملات (6)
جانب من الحملات 

 

جانب من الحملات (2)
جانب من الحملات 

 

جانب من الحملات (3)
جانب من الحملات

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