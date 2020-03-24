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صور.. إخلاء سوقى الثلاثاء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:32 م
صور.. إخلاء سوقى الثلاثاء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور لمواجهة كورونا إزالة سوق الثلاثاء جنوب الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أخلت أجهزة محافظة الجيزة اليوم، سوق الثلاثاء الأسبوعى بشارع ربيع الجيزى بنطاق حى جنوب الجيزة حفاظا على سلامة المواطنين، ضمن إجراءات الوقاية التي تنفذها المحافظة لمنع الأسواق الأسبوعية والتجمعات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
وفى السياق أخلت أجهزة المحافظة سوق صفط اللبن، حيث أزالت أجهزة حى بولاق الدرور برئاسة العميد إيهاب مكاوى، فروشات الباعة الجائلين، بمتابعة من عبد الله نور، نائب رئيس الحى، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وكانت أخلت محافظة الجيزة أمس، سوق الإثنين بمركز الصف، ضمن خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، حيث قاد، إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ورئيس مدينة الصف حملة لمنع انشار الفيروس والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من العدوى، كما منعت المحافظة إقامة سوق الأحد الأسبوعى، بمدينة العياط وقرية بهبيت وقرية طهما بالتنسيق مع مركز شرطة العياط وتم فض تجمعات للباعة بشارع الجيش وطريق مصر أسيوط، وكذلك سوق الأحد الأسبوعى، بمنطقة أبورجوان، بمركز ومدينة البدرشين،  حرصا على سلامه المواطنين وبناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة من اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين، حيث تم إخلاء الباعة الجائلين للحد من تجمعات المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد. 
 
 
وفى السياق أخلت أجهزة مدينة البدرشين برئاسة اللواء محمد كمال بهلول، رئيس مركز ومدينة البدرشين، السوق اليومى بقرية المرازيق للحد من انتشار ڤيروس كورنا المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين، وتم تجريد وتمهيد الطريق بقريه الطرفاية بعد فض السوق، ورفع ناتج التجريد على الفور بالوحده المحليه بالمرازيق. 
 
كانت اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.
 
 يأتي ذلك تنفيذا لقرار محافظ الجيزة بإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.
 
ازالة سوق الثلاثاء الاسبوعى جنوب الجيزة (3)
ازالة سوق الثلاثاء الاسبوعى جنوب الجيزة 

ازالة سوق الثلاثاء الاسبوعى جنوب الجيزة (4)
ازالة سوق الثلاثاء الاسبوعى جنوب الجيزة 

ازالة سوق الثلاثاء الاسبوعى جنوب الجيزة (5)
ازالة سوق الثلاثاء الاسبوعى جنوب الجيزة 

ازالة سوق الثلاثاء الاسبوعى جنوب الجيزة (1)
ازالة سوق الثلاثاء الاسبوعى جنوب الجيزة 

ازالة سوق الثلاثاء الاسبوعى جنوب الجيزة (2)
ازالة سوق الثلاثاء الاسبوعى جنوب الجيزة 

 


الأسواق الأسبوعية

سوق الثلاثاء

كورونا

فيروس كورونا

بولاق الدكرور

صفط اللبن

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