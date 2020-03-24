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صوت مصاب بكورونا.. هكذا حذرت هيئة صحة دبى مواطنيها من مغادرة منازلهم..فيديو

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:10 م
صوت مصاب بكورونا.. هكذا حذرت هيئة صحة دبى مواطنيها من مغادرة منازلهم..فيديو كورونا - أرشيفية
كتب هيثم سلامة

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في إطار الحملات التوعوية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة، للوقاية من فيروس كورونا، حثت هيئة صحة دبى، على ضرورة التزام المواطنين بالبقاء في المنزل، من خلال فيديو لصوت مصاب بفيروس كورونا.

نشرت هيئة صحة دبى، بدولة الأمارات العربية المتحدة، "فيديو" لصوت مصاب بفيروس كورونا، حيث يعانى من صعوبة في التنفس، عبر حسابها على موقع تويتر، لتوعية مواطنيها بضرورة البقاء في المنازل.

يشار إلى أن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم،  نائب حاكم دبى، وجه الشكر لكل العاملين بالقطاع الصحى، والذين يخوضون معركة ضد فيروس كورونا، ووصفهم بأنهم جيش الإمارات الإنساني.

وقال مكتوم فى تغريدة عبر تويتر:"إلى كل جندى فى جيش الإمارات الإنساني، من أطباء وممرضين ومسعفين وكل موظف في القطاع الصحي، ممن يخوضون معركة شجاعة في مواجهة فيروس كورونا.. عدو الحياة.. نقول لكم، شكرا خط دفاعنا الأول.. وطننا وشعبنا أكثر أماناً وسلاماً بفضل إخلاصكم لرسالتكم الإنسانية: إنقاذ الإنسان في كل الظروف".

وكانت السلطات الإمارتية أعلنت تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حسبما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها وكانت كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، عن أن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية سجلت فى أوروبا والولايات المتحدة، محذرة من تحول الولايات المتحدة إلى مركز لتفشي فيروس كورونا، لافتة إلى تسارع كبير للغاية في عدد الإصابات هناك.

وقالت المنظمة فى مؤتمر صحفى اليوم: نرى بارقة أمل في إيطاليا بتسجيل عدد أقل في الإصابات والوفيات.

كانت قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510 "كثيرا" في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة، وأوضحت أن 85% من حالات الإصابة المبلغ عنها في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة.

 

 

 

 

 


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