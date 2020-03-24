"صلوا فى بيوتكم" مسجد قبة الصخرة يرفع أذان الظهر بالصيغة الجديدة.. فيديو

كتب محمد شعلان

شهد مسجد قبة الصخرة رفع أذان الظهر بشعائر الأذن الجديد للمرة الأولى بالصياغة التي أصبحت متداولة في جميع المساجد بالدول العربية والإسلامية، وردد المؤذن صيغة الأذان المعروفة ثم أعقبها بعبارات "صلوا في بيوتكم.. صلوا في بيوتكم" ثم أعقبها بقوله اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد، بينما خلى المسجد من أي مصلين تنفيذا لقرارات الأوقاف بمنع الصلاة في المسجد لمنع تفشي وباء كورونا.

"صلوا في بيوتكم".. آذان الظهر من داخل مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك قبل قليل pic.twitter.com/fSBnUitn5G — وكالة شهاب (@ShehabAgency) March 24, 2020

وبالأمس، رفع المسجد الأقصى شعائر الأذن الجديد للمرة الأولى بالصياغة التي أصبحت متداولة في جميع المساجد بالدول العربية والإسلامية، وأذن المؤذن بعبارات "صلوا في بيوتكم.. صلوا في بيوتكم" ثم أعقبها بقوله اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد، وذلك لدعوة المصلين الالتزام بالصلاة في بيوتهم خوفا من تفشي فيروس كورونا، فيما ظهرت ساحة المسجد الأقصى خالية من المصلين أثناء ترديد عبارات الاذان بعد تعديلها.



مسجد قبة الصخرة

وفي وقت سابق، قررت دائرة الأوقاف الإسلامية فى مدينة القدس إغلاق جميع المصليات المسقوفة فى المسجد الأقصى واستمرار الصلاة فى ساحاته بسبب تفشى فيروس كورونا.

وقال الشيخ عمر كسوانى مدير المسجد الأقصى لرويترز "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات المسجد داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين"، وأضاف: "الصلاة ستكون في ساحات المسجد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المسجد".

وأوضح الكسواني أن الإغلاق سوف يستمر حتى إشعار آخر.

وقالت بورصة فلسطين، الأحد، إنها ستعلق الصلاة في المسجد الاقصى حتى إشعار آخر لحماية العاملين بها ومنع تقلبات السوق فى ظل تفشى فيروس كورونا، وتقع بورصة فلسطين فى الضفة الغربية المحتلة حيث سجلت السلطات 59 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا،وهناك 48 شركة مدرجة بالبورصة بإجمالي قيمة سوقية يبلغ نحو 3.8 مليار دولار.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية سكان الضفة الغربية للبقاء في منازلهم وأمر بإغلاق المدارس والمعابر مع إسرائيل والأردن.