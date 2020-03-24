اليوم السابع
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شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض أسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:36 م
شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض أسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 24-3 2020، استقرارا داخل الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، واكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرار فى السوق وذلك فى ظل زيادة الإنتاج المحلى من بعض السلع والأصناف. 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5جنيها ، بينما انخفضت  أسعار البطاطس1.5-2.5 جنيها مقابل 2-3 جنيهات ، و انخفضت  أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 5.5 - 7 مقابل 7 -11جنيها، وسعر كيلو البصل 3 - 9جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة5-8جنيهات، والخيار ما بين 4–5جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 4-7 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، و البسلة 8-10 جنيها.
 
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.

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