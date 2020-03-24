اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:56 م
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شباب متطوعون ينظمون حركة المواطنين بمكتب بريد الشيخ زويد لتخفيف الزحام.. صور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:24 م
شباب متطوعون ينظمون حركة المواطنين بمكتب بريد الشيخ زويد لتخفيف الزحام.. صور شباب متطوعون ينظمون حركة المواطنين بمكتب بريد الشيخ زويد لتخفيف الزحام
شمال سيناء - محمد حسين

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شهد مكتب بريد مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، اليوم حملة تطوعية قادها الشباب، استهدفت تنظيم وقوف الأهالى أثناء عمليات صرفهم للمرتبات والمعاشات والمستحقات من البريد .

 

وقال سالم صقر مدير مركز شباب الكوثر بالشيخ زويد، إن الحملة فى إطار مبادرة ينفذها الشباب المتطوعين لتقديم الخدمات فى إطار إجراءات الاحتراز من فيروس كورونا.

 

وأشار صقر، إلى أن الشباب هم: عبد الله البلتاجي، واحمد هريدي، وعيد غيث، ومحمود عبد السلام، ومحمود ابراهيم، وأيمن سمير، وقاموا بدور التنظيم وترك مسافات آمنة بين المترددين على مكتب البريد فى المدينة والذى يعد واجهة يومية للمئات من الأهالى حيث هو مقر الصرف الوحيد للمرتبات والمعاشات والتحويلات المالية، مضيفا أن الشباب وفروا مقاعد لجلوس كبار السن على مسافات متباعدة والدخول لمقر الصرف بالفرد، وخلال عملهم وجهوا رسائل توعوية بطرق أخذ الاحتياطات الآمنة ضد كورونا، لافتا إلى أن المبادرة تستكمل بعمليات رش وتعقيم ينفذها فريق آخر من الشباب لمنشآت حكومية ومساكن ومحلات وفى الشوارع .

 

وشهدت مختلف مناطق شمال سيناء، حملات شعبية ومبادرات شارك فيها شباب ورموز قبلية استهدفت مؤازرة جهود الدولة فيما تتخذه الأجهزة الر سمية من إجراءات احترازية لمنع انتشار المرض والحد منه .

 

واستهدفت الحملات والمبادرات تعقيم وتطهير منشآت عامة وحكومية وشوارع ومنازل ومحلات أهالى ووصلت لمواقف السيارات العامة والمساجد والمقرات التعليمية من مدارس ودور حضانة وكليات ومعاهد حكومية وخاصة .

 

وفى قرى محافظة شمال سيناء، ظهر التعاون بين الأهالى فى إطلاق حملات التعقيم والتطهير بمساعدة حكومية بتوفير مواد التعقيم وقيام الأهالى بالتطوع وتوفير سيارات نقل والسير لمسافات وصولا للأماكن المستهدف تعقيمها فى مناطق وقرى المنبطح و فى مركز الحسنة وفى مركز نخل بوسط سيناء، وفى مناطق البرث جنوب رفح .

 

كما نفذ مجموعة من الأهالى مبادرات تطوعية لرش الأحياء باستخدام جرارات زراعية داخل مدينة الشيخ زوي، وسبقهم مجموعة من الشباب بتعقيم الشوارع والمنشآت فى حى الكوثر برشاشات مياه محمولة على الظهر.

 

وفى قرية 6 أكتوبر ببئر العبد، نفذ مجموعة من الشباب المتطوعين حملة تعقيم موسعة وساعدهم الأهالى بتوفير جرارات زراعية وسيارات نصف نقل لحمل الماء وتوفير مولدات كهرباء ومواتير رش وخراطيم، وخلال الحملة قاموا بتعقيم المنازل وبرك مياه راكده، وعشش ومحلات .

 

وفى قرية بالوظة ببئر العبد قام الأهالى بتنفيذ مبادرة شعبية جمعتهم وقام عدد من شباب القرية بعمليات التعقيم والتطهير.

 

شباب متطوعون ينظمون حركة المواطنين بمكتب بريد الشيخ زويد لتخفيف الزحام (2)
شباب متطوعون ينظمون حركة المواطنين بمكتب بريد الشيخ زويد لتخفيف الزحام 
 
شباب متطوعون ينظمون حركة المواطنين بمكتب بريد الشيخ زويد لتخفيف الزحام (3)
شباب متطوعون ينظمون حركة المواطنين بمكتب بريد الشيخ زويد لتخفيف الزحام

 

شباب متطوعون ينظمون حركة المواطنين بمكتب بريد الشيخ زويد لتخفيف الزحام (4)
شباب متطوعون ينظمون حركة المواطنين بمكتب بريد الشيخ زويد لتخفيف الزحام 

 

شباب متطوعون ينظمون حركة المواطنين بمكتب بريد الشيخ زويد لتخفيف الزحام (1)
شباب متطوعون ينظمون حركة المواطنين بمكتب بريد الشيخ زويد لتخفيف الزحام

شمال سيناء

كورونا

الشيخ زويد

سيناء

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