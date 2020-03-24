اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:58 م
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شباب قرية سنهوت بالشرقية يعقمون المنازل والشوارع لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:27 م
شباب قرية سنهوت بالشرقية يعقمون المنازل والشوارع لمواجهة كورونا محافظ الشرقية
الشرقية فتحية الديب

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تطوع مجموعة من شباب قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لتعقيم  المنشأت الحكومية،كما تعقيم، المنازل  وشوارع قريتهم كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحماية منه، وتم توعية الأهالي بخطورة الفيرس وضرورة الإلتزام بالبقاء في المنازل.

وشارك في التعقيم كل من " أحمد البردويلي وحازم عباس ومحمود عقيل وأحمد ناصف وأحمد الشرقاوي، وعمرو السيد وسعيد دبوس ومحمد دياب ومحمد البردويلي، كما قام الشباب بتعقيم كفر سمري، المجاور لقريتهم وتعقيم الكنيسة.

يشار إلى أن محافظة الشرقية شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

 


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