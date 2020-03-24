شباب شبرا الخيمة يعلقون ملصقات علي المنازل للتوعية ضد فيروس كرونا

القليوبية نيفين طه

دشن مجموعة من شباب عزبة ناصر بشبرا الخيمة، مبادرة لتنظيف شوارعهم وتطهيرها ضد فيروس كورونا المستجد،كما قاموا بتعليق ملصقات علي حوائط المنازل لتوعية المواطنيين ضد كورونا، وكيفية الوقاية منه.

وأكد الشباب المشارك بتلك المبادرة، أنهم سيقومون بتعميمها علي كافة منازل شبرا الخيمة ،حتي يستفيد جميع المواطنيين ،ونساعدهم في التوعية الصحة لهم حفاظا علي سلامتهم هم وذويهم من فيروس كورونا المستجد،وكمساهمة لتنفيذ الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الشباب المشارك بالمبادرة، أنها لاقت قبول حسن من قبل المواطنين، وكثير منهم تجاوب معنا وبدأ بالفعل تطبيق تلك الأجراءات الأحترازية،والمشاركة بتنظيف وتطهير شوارعهم وبيوتهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.