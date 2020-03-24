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شاهد.. أول ظهور للوزيرة اللبنانية السابقة مى شدياق بعد إصابتها بكورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:30 م
شاهد.. أول ظهور للوزيرة اللبنانية السابقة مى شدياق بعد إصابتها بكورونا مى شدياق فى المستشفي
كتبت مريم بدر الدين

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ظهرت الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق لأول مرة من داخل المستشفى الذي تتلقى به العلاج فور الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب عودتها الأسبوع الماضي من فرنسا، إذْ أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية النتائج.

مى شدياق
مى شدياق

 

وقالت مي شدياق عبر حسابها بموقع "تويتر"، إنها عادت من العاصمة الفرنسية باريس فظهرت عليها بعض الأعراض المشابهة للإصابة بفيروس كورونا مما استدعى إلزامها على الفور بالحجر المنزلي.

وأضافت :" تم إخطاري بأنني أثبتت إصابتي بـ Covid-19 وأنني يجب أن آتي إلى المستشفى لتلقي العلاج. لحسن الحظ ، فإن وضعي الصحي ليس بائسًا وسأنضم قريبًا إلى أولئك الذين تعافوا بالكامل".

مى شدياقق
مى شدياقق

 

ومن جانبها حرصت النجمة إليسا علي دعم صديقتها الوزيرة السابقة والإعلامية مى شدياق، حيث نشرت صورة تجمعهما، قائلة :" بعض النساء يولدن مقاتلين وأنت أقوى بكثير من الفيروس وسننتظر رؤيتك تخرجى منه فائزة ... تمامًا مثل أي وقت آخر".

اليسا
اليسا

 

وطالبت شدياق ضرورة بقاء المواطنين في منازلهم ولا يخافوا ولا يخجلوا من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة أن حال التعبئة المعلنة ليست كافية لمنع تفشي كورونا و"الدليل ما نراه من خروقات يومية في الأسواق الشعبية، كما أيدت ضرورة اعلان حالة الطوارئ، لحماية اللبنانيين من انتشار الفيروس".

يشار إلى أن مى شدياق تعمل إعلامية وصحفية وعينت فى يناير 2019 وزيرة لشئون التنمية الإدارية في الحكومة المكلفة من قبل رئيس الوزراء السابق سعد الحريرى.

 


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