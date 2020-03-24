سكرتير عام الدقهلية: التنسيق مع السكة الحديد لرفع عربة قطار خرجت عن القضبان

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة بالانتقال على الفور إلى موقع حادث خروج قطار عن مساره، ولمتابعة التداعيات.

جاء ذلك بعد تلقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إخطارا يفيد بخروج إحدى عربات القطار القادم من كفر الشيخ متجها إلى مدينة شربين بالدقهلية عن القضبان أمام قرية بسنديلة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وأوضح السكرتير العام أن القطار المشار إليه رقم عربة الجرار 3844 والسيارة التى خرجت عن القضبان تحمل رقم 15959 ولا توجد أية خسائر بشرية.

وأضاف السكرتير العام أنه تم التنسيق مع قطاع السكة الحديد بطنطا لرفع العربة والجرار وذلك لتيسير حركة الخط المذكور أمام القطارات، ووجه المحافظ للمتابعة المستمرة حتى الانتهاء من رفع القطار وإخلاء الخط أمام حركة القطارات ذهابا وعودة .

وكانت أعلنت هيئة السكة الحديد فى بيان خروج عجلتين عن القضبان من جرار قطار 489 ركاب طنطا /قلين/ شربين أثناء دخوله محطة بسنديله خط طنطا شربين ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات.

وأكدت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات بين محطتى بسنديلة وشربين بخط قلين / شربين وجارى تدوير القطارات من محطة بلقاس لحين رفع عجلات الجرار والاستعداد بالسكة.

ووجه وزير النقل المهندس كامل الوزير بتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب التى أدت إلى خروج عجلتين من جرار قطار 489 عن القضبان وسرعة موافاته بتقرير اللجنة.



عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية



عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية



عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية



عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية



عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية



عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية



عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية



عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية