اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام الدقهلية: التنسيق مع السكة الحديد لرفع عربة قطار خرجت عن القضبان

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:15 م
سكرتير عام الدقهلية: التنسيق مع السكة الحديد لرفع عربة قطار خرجت عن القضبان عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة بالانتقال على الفور إلى موقع حادث خروج قطار عن مساره، ولمتابعة التداعيات.

جاء ذلك بعد تلقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إخطارا يفيد بخروج إحدى عربات القطار القادم من كفر الشيخ متجها إلى مدينة شربين بالدقهلية عن القضبان أمام قرية بسنديلة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وأوضح السكرتير العام أن القطار المشار إليه رقم عربة الجرار 3844 والسيارة التى خرجت عن القضبان تحمل رقم 15959 ولا توجد أية خسائر بشرية.

وأضاف السكرتير العام أنه تم التنسيق مع قطاع السكة الحديد بطنطا لرفع العربة والجرار وذلك لتيسير حركة الخط المذكور أمام القطارات، ووجه المحافظ للمتابعة المستمرة حتى الانتهاء من رفع القطار وإخلاء الخط أمام حركة القطارات ذهابا وعودة .

وكانت أعلنت هيئة السكة الحديد فى بيان خروج عجلتين عن القضبان من جرار قطار 489 ركاب طنطا /قلين/ شربين أثناء دخوله محطة بسنديله خط طنطا شربين ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات.

وأكدت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات بين محطتى بسنديلة وشربين بخط قلين / شربين وجارى تدوير القطارات من محطة بلقاس لحين رفع عجلات الجرار والاستعداد بالسكة.

ووجه وزير النقل المهندس كامل الوزير بتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب التى أدت إلى خروج عجلتين من جرار قطار 489 عن القضبان وسرعة موافاته بتقرير اللجنة.

 

عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية (6)
عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية 
 
عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية (7)
عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية

 

عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية (8)
عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية 

 

عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية (9)
عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية 

 

عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية (1)
عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية 

 

عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية (2)
عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية

 

عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية (3)
عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية

 

عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية (4)
عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية

 

عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية (5)
عربة قطار خرجت عن القضبان بالدقهلية

الدقهلية

محافظ الدقهلية

خروج قطار عن القضبان

مركز بلقاس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة