رئيس وزراء اليابان سيجرى اتصالا مع ترامب بخصوص الأولمبياد

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه من المرجح أن يجري شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من يوم الأربعاء. ونقلت الوكالة عن عدة مصادر حكومية يابانية أن آبي وترامب سيتبادلان وجهات النظر في مصير دورة الألعاب الأولمبية.

وازدادت الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي دورة الألعاب لتأجيل الأولمبياد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت قد طالبت اللجنة الأولمبية السويسرية، بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لتنضم إلى أصوات تناشد اللجنة الأولمبية الدولية منع الألعاب الصيفية هذا العام بسبب وباء كورونا.

وقال يورج شتايل رئيس اللجنة الأولمبية السويسرية في بيان "وسط هذه الظروف لا نعتقد أنه من الممكن إقامة منافسات عادلة وعالمية تتسم بالطابع الأولمبي لذا نطالب اللجنة الأولمبية الدولية بالتأجيل".

وكان وزير الرياضة النمساوى، رحب بما وصفه "قرار كندا الشجاع" بالانسحاب من ألعاب طوكيو 2020 ودعا إلى تأجيل الأولمبياد .

وقال فيرنر كوجلر في بيان "اغلاق المرافق الرياضية ومنشآت التدريب في الكثير من الدول أثار بالفعل شكوكا حول مبدأ تكافؤ الفرص للمشاركين في دورة الألعاب الصيفية 2020".

وتابع "من أجل صحة وسلامة جميع المشاركين والمدربين والمشجعين أدعو إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية 2020".