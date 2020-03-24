رئيس مدينة الحسينية وبرلمان الشباب يقودون قافلة توعية من مخاطر الكورنا (صور)

الشرقية - إيمان مهنى

قاد على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية بالشرقية ، ومحمد عبد العال سكرتير عام المركز والمهندس سامى معجل نائب رئيس المركز ، بالاشتراك مع برلمان طلائع شباب مدينه الحسينيه ، فاقلة لتوعية المواطنين فى الامتثال لقرارات الدولة بمنع التجمعات وعدم إقامة الأسواق الشعبية وذالك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتجنب العدوى بين المواطنين .

وكان دعا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، المجتمع المدنى والشباب بضرورة تشكيل فرق توعية للمواطنين بالقرى عن فيروس الكورنا وخطورهم عدم إنصياعهم لتعليمات التزام المنازل وعدم التجمعات، وبطرق التطهير والالتزام.

مضيفا لـ " اليوم السابع "، أن أهل القرى هم أكثر المناطق بعدم الالتزام بالتعليمات ، مؤكداً محافظ الشرقية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للسيطرة على فيروس كورونا والحد من إنتشاره ، مشيرا إلى أن الحكومة إتخدت عدداً من الإجراءات الإحترازية والوقائية فى هذا الصدد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وأشار أن الجهاز تنفيذي، يبذل جهود مكثفة لفض التجمعات بالأخص الأسواق الأسبوعية، فقد فض 296 سوق على مستوى المحافظة خلال 8 أيام الماضية ، أبرزها سوق المواشى وسوق الاثنين بمينا القمح وسوق الثلاثاء بالزقازيق ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

أوضح المحافظ ، أنه تم فض " 53 سوق بمركز الزقازيق ، 15 حى أول ، 5 حى ثانى ، 12 مشتول السوق ،ههيا 17 ، الإبراهيمية 8 ، ديرب نجم 36 ، كفر صقر 11 ، أولاد صقر 6 ، الحسينية 12 ، أبو حماد 16 ،فاقوس 15 ، أبو كبير 23 ، و سوف فى كلا من صان الحجر و منشاة أبو عمر و القنايات " .

وقال " غراب " ، انه سمح لرؤساء المدن بوجود فرش متفرق لباعة الخضروات ، لتوفير احتياجات المواطنين و لكن دون التجمع فى سويقة منعا للانتشار الفيروسات

وعن استعدادات المستشفيات ، اضاف هناك التنسيق و التكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتشكيل فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين المخالطين للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا و ذلك تفعيلاً لإجراءات الترصد و التقصى التى تتخدها مديرية الشئون الصحية للحد من إنتشار العدوى.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بمنع تنظيم و أقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى و الادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

رئيس مدينة الحسينية مع الشباب

رئيس مدينة الحسينية مع الشباب

رئيس مدينة الحسينية مع الشباب

رئيس مدينة الحسينية مع الشباب