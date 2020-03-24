اليوم السابع
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خروج 5 حالات بالدقهلية من العزل الطبى بعد شفائهم من "كورونا"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:01 م
خروج 5 حالات بالدقهلية من العزل الطبى بعد شفائهم من "كورونا" غرف العزل
الدقهلية شريف الديب

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كشف مصدر بمديرية صحة الدقهلية، عن خروج 5 حالات من المصابين بفيروس كورونا من أبناء الدقهلية من مستشفى العزل بعد تماثلهم للشفاء وانتهاء فترة العزل المقررة لهم، وتبين سلبية التحليل الخاصة بهم، بعد مرور 14 يوما من وضعهم بالعزل.

وكشف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحالات التى تم السماح لهم بالخروج هم 4 أفراد من أهالى مركز بلقاس، وحالة واحدة من المنصورة، وأضاف المصدر أن نتائج الشفاء عالية ومن المقرر خروج الحالات تباعًا عقب الانتهاء من فترة العزل الخاصة بهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد، أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا الى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

وشدد مجاهد، على عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأى إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

 


الدقهلية

فيروس كورونا

صحة الدقهلية

مصابى كورونا

العزل الطبى

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