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حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بإمبابة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:49 ص
حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بإمبابة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة فى إمبابة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطه، حيث ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عاطلا بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بإمبابة، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات لترويجها على عملائه.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وكانت وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد قيام عاطل بحيازة مواد مخدرة، وترويجها على عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجتهه اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

والظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

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