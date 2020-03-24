جهاز تنظيم الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن من تذبذب التيار

كتبت رحمة رمضان

تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال البريد الإلكترونى الخاص به info@egyptera.org شكوى من أحد المواطنين المتضرر من تذبذب بالتيار الكهربائى وانقطاع التيار عدة مرات ومتتالية ووجود شرز، مما يؤدي تعطل وتلف الاجهزة الكهربائية.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه بدراسة وبحث شكوى المشترك بالتنسيق مع شركة التوزيع التابع لها، تبين ما يلي : 1.سبق وان تقدم الشاكى بشكوي للشركة خلال شهر 12/2019 تفيد عدم استقرار الكهرباء . 2.تم بحث الشكوي وتغيير الوصلة القائمة لوجود كربنة علي السلك النحاس بالكنسولة الخاصة به وادت الي حدوث مشكلة. 3.تم عمل صيانة شاملة لتوصيلات السورتية بالكامل والكهرباء مستقرة.

4 المنزل الخاص به مغذي من محول التوسعات قدرة 200ك.ف.أ 5.الجهد في بداية المحول 220 فولت. 6.الجهد عند منزل المشترك 202فولت. 7.تم التواصل مع المشترك من قبل الشركة وازالة اسباب الشكوي.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم. او على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org او من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).