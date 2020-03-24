اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تطوير أول اختبار بالدم يمكنه الكشف عن الإصابة بكورونا ومدى تكوين مناعة ضده

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:23 م
تطوير أول اختبار بالدم يمكنه الكشف عن الإصابة بكورونا ومدى تكوين مناعة ضده أول اختبار دم لتحديد فيروس كورونا والأجسام المضادة بجسم المصابين بأمركيا
كتبت إيناس البنا

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ابتكر علماء نيويورك أول اختبار للدم، لاكتشاف ما إذا كان شخص ما، قد أصيب بالفعل بفيروس كورونا التاجى،  وطور جسمه مناعة ضده، حيث يجب الكشف عن هذه الأجسام المضادة بعد حوالي 7 أيام من الإصابة.
 
وقام الباحثون في كلية طب إيكان بجبل سيناء وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"،  بإجراء أول اختبار مصل مصاب بـ COVID-19 في الولايات المتحدة ، ويخططون لطرحه في الأيام القليلة القادمة في العيادات الخارجية.
 
 
ويأتي ذلك حيث تم الإبلاغ عن 100 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في يوم واحد للمرة الأولى منذ أن بدأ الفيروس في إصابة الأمريكيين.
 
ستؤدي الاختبارات المصلية الأرخص والأسرع والأكثر موثوقية وظيفة مختلفة، ومع ذلك، فهي تشير إلى من أصيب بالفعل بالفيروس التاجي، سواء كانوا يعرفون ذلك أم لا ، وهل طوروا أجسامًا مضادة لمحاربة العدوى.
 
الأشخاص الذين تكون اختبارات الدم لديهم إيجابية للأجسام المضادة للفيروس التاجي من غير المرجح أن أصيبوا بالعدوى وقد يكونون قادرين على العودة إلى العمل ، مما يساعد على إعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي المتوقف مؤقتًا إلى حد كبير.
 
وعندما تكون فحوصات الدم الكافية لدى الأشخاص إيجابية لهذه الأجسام المضادة ، ستشير إلى مسؤولي الصحة بأن القيود على الحركة والأعمال التجارية والتواصل الاجتماعي يمكن تخفيفها دون المخاطرة بارتفاع حاد في انتشار الفيروس.
 
 
إذا كان COVID-19 يتصرف بشكل مشابه في الولايات المتحدة بالطريقة التي كانت عليها في الصين ، فإن أكثر من 80 % من المرضى لن يكون لديهم سوى أعراض خفيفة يخلط بسهولة بين نزلات البرد أو الأنفلونز، وهى  الحمى والسعال وآلام الجسم.
 
حتى الآن ، من الواضح تمامًا أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض COVID-19 أكثر عدوى أيضًا، ولكن من السهل أيضًا التعرف عليها واحتوائها.
 
منذ الأيام الأولى للوباء - قبل أن يصفه المسئولون بأنه "جائحة" ، كررت منظمة الصحة العالمية أن الاختبار المصلي عن ريق الدم، سيكون مفتاحًا لرسم صورة أوضح عن عدد السكان المصابين بالفعل، ومدى خطورة الفيروس التاجي حقًا بالنسبة لمعظم.
 
وبالفعل ، تم تطوير هذه الاختبارات من قبل الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية ، كما قامت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بتطوير اختبارها والتحقق منه.
 
 

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