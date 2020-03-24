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ترامب: توزيع عشرة آلاف وحدة دواء تجريبى لكورونا فى نيويورك الثلاثاء

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:36 ص
ترامب: توزيع عشرة آلاف وحدة دواء تجريبى لكورونا فى نيويورك الثلاثاء ترامب
إبراهيم سعيد

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قال الرئيس الامريكى دونالد ترمب ، لن نسمح لفيروس كورونا‬⁩ أن يدخلنا في مشكلة مالية طويلة الأمد ، و بعد أسبوعين سنقرر كيف يمكن إعادة العمل في الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف ترمب ،سيبدأ توزيع نحو عشرة آلاف وحدة دواء تجريبي في نيويورك الثلاثاء، مشيرا أن إدارة الطوارىء الفيدرالية وزعت 8 ملايين قناعا للتنفس الصناعي.
 
وأشار، التجارب السريرية لمكافحة كورونا ستبدأ في نيويورك بالأدوية المتاحة حاليا .

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن خلال مؤتمر صحفى حول جهود مكافحة كورونا مساء اليوم، لم أعان من أعراض كورونا لكننى أجريت الفحص بسبب ملاحقة الإعلام .

 


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ترامب

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قانون كورونا

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