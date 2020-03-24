تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة فى عين شمس 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس ، تجديد حبس المهتمين بقتل شاب 15 يوم علي ذمة التحقيقات، كانت التحريات كشفت عن ان المتهمين اقدموا علي ارتكاب جريمتهم عقب رفض المجني عليه قيام المتهمين بشرب الحشيش امام منزله ويوم الواقعة نشبت بينهم مشاداة كلامية تطورت الي مشاجرة ، اسفرت عن مقتل المجني عليه .

البداية كانت بتلقى قسم شرطة عين شمس ، بلاغا من الأهالي ، بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص ، ووجود متوفى بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس ، وعلى الفور انتقلت رجال مباحث قسم شرطة عين شمس لموقع الحادث الحادث ، وتم العثور على جثة شاب، وبها آثار ضرب وكدمات شديدة .

وبتكثيف التحريات ، تم التوصل إلى هوية المتهمين ، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهمين والمجنى عليه بسبب خلافات الجيرة ، تطورت بينهم إلى التشابك بالأيدى ، قام خلالها المتهمين بالإعتداء على الشاب القتيل بسلاح ابيض ، وأردوه قتيلا على الأرض غارقا فى دمائه .

وبإعداد الأكمنة اللازمة ، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط المتهمين ، حيث تم ضبط السلاح الابيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، بسبب وجود خلافات بينهم وبين المجنى عليه بسبب الجيرة ، وأنه حاول التطاول عليهم أمام أهالى المنطقة ، فقاموا بالإعتداء عليه بإستخدام السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بدفن جثة المجنى عليهعقب الانتهاءمن إعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة الحقيقية ، كما أمرت بحببس المتهمين على ذمة التحقيق .