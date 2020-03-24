اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة فى عين شمس 15 يوما

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:30 م
تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة فى عين شمس 15 يوما جثه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس ، تجديد حبس المهتمين بقتل شاب 15 يوم علي ذمة التحقيقات، كانت التحريات كشفت عن ان المتهمين اقدموا علي ارتكاب جريمتهم عقب رفض المجني عليه قيام المتهمين بشرب الحشيش امام منزله ويوم الواقعة نشبت بينهم مشاداة كلامية تطورت الي مشاجرة ، اسفرت عن مقتل المجني عليه .

 

البداية كانت بتلقى قسم شرطة عين شمس ، بلاغا من الأهالي ، بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص ، ووجود متوفى بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس ، وعلى الفور انتقلت رجال مباحث قسم شرطة عين شمس لموقع الحادث الحادث ، وتم العثور على جثة شاب، وبها آثار ضرب وكدمات شديدة .

 

وبتكثيف التحريات ، تم التوصل إلى هوية المتهمين ، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهمين والمجنى عليه بسبب خلافات الجيرة ، تطورت بينهم إلى التشابك بالأيدى ، قام خلالها المتهمين بالإعتداء على الشاب القتيل بسلاح ابيض ، وأردوه قتيلا على الأرض غارقا فى دمائه .

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة ، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط المتهمين ، حيث تم ضبط السلاح الابيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، بسبب وجود خلافات بينهم وبين المجنى عليه بسبب الجيرة ، وأنه حاول التطاول عليهم أمام أهالى المنطقة ، فقاموا بالإعتداء عليه بإستخدام السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة .

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بدفن جثة المجنى عليهعقب الانتهاءمن إعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة الحقيقية ، كما أمرت بحببس المتهمين على ذمة التحقيق .

 


تجديد حبس

المجنى عليه

سلاح ابيض

عين شمس

أخبار الحوادث

أخبار عاجله

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة