اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:01 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بشاير الخير.. شفاء 100 ألف شخص من فيروس كورونا حول العالم من 372 ألفا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:52 م
بشاير الخير.. شفاء 100 ألف شخص من فيروس كورونا حول العالم من 372 ألفا ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
  كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه تم تعافى أكثر من 100 ألف شخص في جميع أنحاء العالم من فيروس كورونا،  187 منهم فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أنه من بين حوالي 372 الف حالة مؤكدة، تم الإبلاغ عنها حول العالم، تم شفاء 100 ألف منهم من جميع دول العالم.
 
وقالت الصحيفة، في الصين، تم الإبلاغ عن أكثر من 81 ألف حالة وتم شفاء أكثر من 72819 ألف حالة، بحوالى من 90%، وقد تعافى حوالي 35 % من الأشخاص في كوريا الجنوبية، وأبلغت البلاد عن 64 حالة جديدة فقط يوم الأحد، وهو أدنى رقم لها من 4 أسابيع، ولكن في الولايات المتحدة، تعافى 187 فقط من أكثر من 41 ألف مريض من فيروس كورونا.
أظهرت بيانات جديدة، أن أكثر من 100 ألف شخص في جميع أنحاء العالم قد تعافوا من فيروس كورونا الجديد.
 
وأضافت، أنه منذ بدء تفشي المرض في ديسمبر 2019، تعافى أكثر من ربع الأشخاص، من المصابين البالغ عددهم 372 ألف، وفقًا لمتتبع من مركز جامعة جونز هوبكنز لعلوم وهندسة النظم، حيث يقدم هذا الإنجاز بعض الأمل، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة، والعديد من الدول في أوروبا لزيادة عدد الإصابات والوفيات وحالات الإغلاق.
 
وقالت "ديلى ميل "، انه من بين أكثر من 100 ألف شخص تعافوا من فيروس كورونا، هناك ما يقرب من 60 ألف في مقاطعة هوبي الصينية تم شفائهم حيث تقع مدينة ووهان، التي بدأ فيها تفشي المرض، حيث لم تكن هناك حالات جديدة في هوبي لمدة 4 أيام متتالية على الأقل.
 
وأضافت السلطات الصينية، إن 46 حالة جديدة تم تأكيدها في الصين يوم السبت، هي من أشخاص دخلوا من دول مختلفة.

كورونا

فيروس كورنا

ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا

الولايات المتحدة

تلصين

عدد الاصابات فى العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة