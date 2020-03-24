بشاير الخير.. شفاء 100 ألف شخص من فيروس كورونا حول العالم من 372 ألفا

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه تم تعافى أكثر من 100 ألف شخص في جميع أنحاء العالم من فيروس كورونا، 187 منهم فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أنه من بين حوالي 372 الف حالة مؤكدة، تم الإبلاغ عنها حول العالم، تم شفاء 100 ألف منهم من جميع دول العالم.

وقالت الصحيفة، في الصين، تم الإبلاغ عن أكثر من 81 ألف حالة وتم شفاء أكثر من 72819 ألف حالة، بحوالى من 90%، وقد تعافى حوالي 35 % من الأشخاص في كوريا الجنوبية، وأبلغت البلاد عن 64 حالة جديدة فقط يوم الأحد، وهو أدنى رقم لها من 4 أسابيع، ولكن في الولايات المتحدة، تعافى 187 فقط من أكثر من 41 ألف مريض من فيروس كورونا.

أظهرت بيانات جديدة، أن أكثر من 100 ألف شخص في جميع أنحاء العالم قد تعافوا من فيروس كورونا الجديد.

وأضافت، أنه منذ بدء تفشي المرض في ديسمبر 2019، تعافى أكثر من ربع الأشخاص، من المصابين البالغ عددهم 372 ألف، وفقًا لمتتبع من مركز جامعة جونز هوبكنز لعلوم وهندسة النظم، حيث يقدم هذا الإنجاز بعض الأمل، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة، والعديد من الدول في أوروبا لزيادة عدد الإصابات والوفيات وحالات الإغلاق.

وقالت "ديلى ميل "، انه من بين أكثر من 100 ألف شخص تعافوا من فيروس كورونا، هناك ما يقرب من 60 ألف في مقاطعة هوبي الصينية تم شفائهم حيث تقع مدينة ووهان، التي بدأ فيها تفشي المرض، حيث لم تكن هناك حالات جديدة في هوبي لمدة 4 أيام متتالية على الأقل.

وأضافت السلطات الصينية، إن 46 حالة جديدة تم تأكيدها في الصين يوم السبت، هي من أشخاص دخلوا من دول مختلفة.