اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:00 م
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الوحدات المحلية بالإسماعيلية تُعقم المنازل والمدارس والأماكن العامة وتوزع "شنطة كورونا" علي الأهالي.. صور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:46 م
الوحدات المحلية بالإسماعيلية تُعقم المنازل والمدارس والأماكن العامة وتوزع "شنطة كورونا" علي الأهالي.. صور توزع "شنطة كورونا" علي أهالي قرية النصر بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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نفذت الوحدات المحلية بقرى ومراكز محافظة الإسماعيلية، مبادرة لتوعية المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قامت بتعقيم الشوارع الرئيسية والمنازل والمساجد والمدارس، توزيع "شنطة كورونا" على المنازل للمساعدة فى التصدى لانتشار فيروس كورونا.

بدأت الحملة اليوم عملها بقرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية،  وكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وتامر ماهر، رئيس قرية النصر، وسعاد عبد السلام، سكرتيرة القرية، ومحمد إمام، منظم المبادرة، ضمن المشاركة الاجتماعية، وفى إطار تفعيل وتعظيم دور المشاركة المجتمعية جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وقال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة بدأت حملة كبيرة لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والمدارس والأماكن العامة بالمحافظة، بجانب نشر الوعى لدى المواطنين، بضرورة متابعة تعليمات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار  الفيروس، طالب أهالي الإسماعيلية بالبعد عن الشائعات ونشر الوعي الصحي والالتزام بالتوجيهات والبعد عن أماكن التجمعات ومراعاة الصحة العامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوي، مشيرًا إلي مشاركة المجتمع المدني وتعاونهم في انجاح الحملة في تعقيم وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية للحفاظ علي الإسماعيلية، وعدم انتشار الفيروس.

 وناشد محافظ الإسماعيلية، المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع والبقاء في المنزل من أجل سلامتهم وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين إلكترونيًا أو من خلال رقم غرفة العمليات والرد على استفساراتهم تتم بشكل فورى على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.

وقال محمد إمام، منظم المبادرة، إن المبادرة، من المزمع أن تستمر لمدة أسبوعين كاملين لتشمل جميع المناطق والقرى الأكثر فقرًا بالمحافظة، فى المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الحملة يشارك بها عدد كبير من الشباب والشابات المتطوعين، ويتم توزيع "شنطة كورونا"، والتى تشمل على "علبة كلور، وعلية مناديل وصابون، وملح"، والمشاركين فى الحملة يقومون، بالمرور على المنازل فى القرى، لنشر الوعى للحد من انتشار الفيروس، مؤكدًا على أنه يتم مراعاة عدم التجمع أو الحشد خلال هذه الفعاليات، مع اتخاذ كافة وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالحملة من قفازات وكمامات معقمة.

 

الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم المنازل والمدارس والأماكن العامة وتوزع شنطة كورونا علي الأهالي (3)
تعقيم الوحدة المحلية لقرية النصر بالإسماعيلية
 
الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم المنازل والمدارس والأماكن العامة وتوزع شنطة كورونا علي الأهالي (9)
تعقيم المنازل والمدارس والأماكن العامة 
 
الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم المنازل والمدارس والأماكن العامة وتوزع شنطة كورونا علي الأهالي (11)

 تعقيم المنازل والمدارس والأماكن العامة وتوزع شنطة كورونا علي الأهالي 

الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم المنازل والمدارس والأماكن العامة وتوزع شنطة كورونا علي الأهالي (12)
المشاركين فى الحملة فى حديثهم لليوم السابع
الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم المنازل والمدارس والأماكن العامة وتوزع شنطة كورونا علي الأهالي (15)

 تعقيم المنازل والمدارس والأماكن العامة وتوزع شنطة كورونا علي الأهالي 

الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم المنازل والمدارس والأماكن العامة وتوزع شنطة كورونا علي الأهالي (23)
المشاركين فى الحملة فى حديثهم لليوم السابع
الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم المنازل والمدارس والأماكن العامة وتوزع شنطة كورونا علي الأهالي (30)

الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم المنازل والمدارس والأماكن العامة 

الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم المنازل والمدارس والأماكن العامة وتوزع شنطة كورونا علي الأهالي (36)

 تعقيم المنازل والمدارس والأماكن العامة 

الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم محطات الوقود (1)
الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم محطات الوقود 
الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم محطات الوقود (2)

الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم محطات الوقود

الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم مدرسة السموح بقرية النصر (1)
الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم مدرسة السموح بقرية النصر (1)

 

الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم مدرسة السموح بقرية النصر (2)

الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم مدرسة السموح بقرية النصر 

الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم مساجد قرى القنطرة (1)
الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم مساجد قرى القنطرة 
الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم مساجد قرى القنطرة (2)
الوحدات المحلية بالإسماعيلية تعقم مساجد قرى القنطرة 
الوحدات المحلية بالإسماعيلية توزع شنطة كورونا علي الأهالي (1)

الوحدات المحلية بالإسماعيلية توزع شنطة كورونا علي الأهالي 

الوحدات المحلية بالإسماعيلية توزع شنطة كورونا علي الأهالي (2)

الوحدات المحلية بالإسماعيلية توزع شنطة كورونا علي الأهالي 

الوحدات المحلية بالإسماعيلية توزع شنطة كورونا علي الأهالي (3)

الوحدات المحلية بالإسماعيلية توزع شنطة كورونا علي الأهالي 

الوحدات المحلية بالإسماعيلية توزع شنطة كورونا علي الأهالي (4)

الوحدات المحلية بالإسماعيلية توزع شنطة كورونا علي الأهالي 

الوحدات المحلية بالإسماعيلية توزع شنطة كورونا علي الأهالي (5)
الوحدات المحلية بالإسماعيلية توزع شنطة كورونا علي الأهالي 
الوحدات المحلية بالإسماعيلية توزع شنطة كورونا علي الأهالي (6)

الوحدات المحلية بالإسماعيلية توزع شنطة كورونا علي الأهالي 

 


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