الموظفون يعانون فى أنقرة.. أزمة مرتبات بالخطوط الجوية التركية

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الخطوط الجوية التركية أعلنت أنها ستستغنى عن 85% من العاملين بها، مشيرة أنها لن تفصلهم من العمل وإنما ستجرى بعض التعديلات في رواتبهم، وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التركية، إلكر آيجي، في لقاء له إنه بعد تأثير وباء الكورونا والتطورات التي تليها، اتخذت الشركة بعض الإجراءات.

وأضاف: ستستغني الشركة التركية عن 85% من العاملين بها وتستخدم جزءًا من قوتها العاملة من خلال تحويل الطائرات من طائرات ركاب لطائرات شحن جوى، وسنبقي الأماكن القابلة للتوزيع في هونج كونج وموسكو وإثيوبيا ونيويورك وواشنطن مفتوحة إلا أنهم سيغلقون جميع الأماكن المتبقية بحلول 27 مارس، لن يفصل الناس من عملهم بل سيكون هناك بعض التعديلات في الأجور والرواتب وأكبر اقتطاع من المرتبات سيكون من أعلى فئة، في المستقبل، يمكننا مراجعة جميع طلبات الطائرات وإدارة السعة الديناميكية.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن شركة «Boyner» وشركة «YKM» والعديد من الشركات التركية، أعلنوا إغلاق متاجرهم بشكل مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث وفقًا للأرقام الرسمية، انتشر فيروس كورونا الجديد بشكل سريع في تركيا، ووصل عدد حالات الإصابة إلى 191، كما فقد شخصان حياتهما بسبب الفيروس، ولهذا السبب أعلنت شركة «Boyner» وشركة «YKM» في تركيا، إغلاق جميع محلاتها في تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا 19 مارس 2020.

وعقب شركة«Boyner» ، أعلنت أكثر من 20 شركة و علامة تجارية أنها أغلقت متاجرها بشكل مؤقت، وقالت شركة «Boyner» على حسابها الخاص بموقع تويتر: نظرًا لانتشار فيروس كورونا الجديد في العالم وبلدنا، فإننا نهتم بصحة ومخاوف عملائنا الكرام وجميع موظفينا وعائلاتهم وأحبائهم. وفي إطار مسؤوليتنا تجاة تباطؤ انتشار الفيروس، سنغلق جميع محلات شركة (Boyner) وشركة (YKM) في تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا منذ 19 مارس 2020 مع الحفاظ على حساسيتنا المعتادة حول حقوق الموظف والعامل.