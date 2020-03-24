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المفوضية الأوروبية: نخصص 15 مليون يورو للتشخيص السريع لوباء كورونا بأفريقيا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:26 م
المفوضية الأوروبية: نخصص 15 مليون يورو للتشخيص السريع لوباء كورونا بأفريقيا أوروسولا فون ديرلاين
كتبت: هناء أبو العز

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قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الإتحاد الأوروبى، سيدعم خطة التأهب والاستجابة الدولية لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 114 مليون يورو لدعم الأنظمة الصحية الأضعف في معالجة وباء فيروس كورونا المستجدّ.
 
 
وكشفت فون ديرلاين، تخصيص 15 مليون يورو أخرى للتشخيص السريع والمراقبة الوبائية في أفريقيا، بما فى ذلك معهد باستور داكار، وأظهرت أحدث احصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 380 ألفا حتى صباح اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020. 
 
 
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 381 ألفا حتى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش صباح اليوم.
 
 
كما أظهرت البيانات، أن عدد المتعافين تجاوز المئة ألف، وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 16558. فيما ذكر موقع جامعة "جون هوبكنز" نفس الأرقام تقريبا.
 
ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وكوريا الجنوبية.
 
 
ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين يتجاوز المسجلة في إيطاليا، (81171 مقابل 63928)، فإن عدد الوفيات في إيطاليا يقترب من ضعف الوفيات المسجلة في الصين (6077 مقابل 3277.
 
 

الاتحاد الاوروبى

افريقيا

كورونا

فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

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