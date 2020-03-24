المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 44183 حالة إصابة‭ ‬بكورونا و544 وفاة

رويترز

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، 44183 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 10779 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن إجمالى الوفيات ارتفع بواقع 144 حالة إلى 544.

وأضافت، أن هذا هو إجمالى الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض كوفيد-19 الذى يصيب الجهاز التنفسى بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 23 مارس، مقارنة مع الرقم الذى أعلنته فى اليوم السابق.

وشملت الحالات المسجلة، جميع الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا.

وأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لا تعكس بالضرورة الحالات المسجلة بكل ولاية على حدة.