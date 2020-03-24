المبعوث الأممى لسوريا يطالب بوقف إطلاق النار لتسهيل جهود مواجهة كورونا

هند المغربي

طالب المبعوث الأممي إلى سوريا بوقف كامل وفوري لإطلاق النار فى عموم البلاد لتسهيل الجهود الخارجية لمواجهة فيروس كورونا، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق، حذر المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون، من "خطر تصعيد وشيك" شمال غربى سوريا، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لتركيا وروسيا، وقال بيدرسون خلال اجتماع شهرى لمجلس الأمن حول سوريا، قائلا "لا يمكننى الحديث عن أى تقدم لوضع حد لأعمال العنف فى الشمال الغربي، أو لأحياء العملية السياسية".

وأشار إلى أن موسكو وأنقرة لم تتوصلا إلى أى اتفاق، رغم محادثات مكثفة بينهما، معتبرا أن تصريحاتهما الأخيرة "توحى بخطر تصعيد وشيك".

وأفاد بيدرسون، بأن 900 ألف شخص نزحوا من محيط إدلب، فيما أوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أن "أكثر من 500 ألف منهم أولاد.