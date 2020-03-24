اليوم السابع
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المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يعاود الارتفاع مرة أخرى بجلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:53 م
المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يعاود الارتفاع مرة أخرى بجلسة الثلاثاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 3.4% رابحاً 203.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6193.66 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 10.98% رابحاً 574.08 نقطة ليغلق عند مستوى 5803.12 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 204.2 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال، وارتفع 185 سهما، فيما تراجعت 8 أسهم.
 
وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 7.55%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 6.62%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية نسبة 5.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 5%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.50%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.57%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.52%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.36%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.30%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.29%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 3.21%، فيما تراجع قطاع الأدوية وحيداً بنسبة 0.71%.
 
وجاء سهم "اللجين"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم "باتك" بنسبة 10%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.99%، فيما جاء سهم "الخبير ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 6.81%، ثم سهم "مهارة" بنسبة 3.69%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 3.29%.
 
وفى سياق متصل أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة وفرة للصناعة والتنمية تخفيض رأس مالها من 200 مليون ريال إلى 77.17 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 7.717 مليون سهم، وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
 

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