العالم مغلق.. الإيكونومست: 16 مارس اليوم الذى توقف فيه العالم بسبب كورونا

كتبت رباب فتحى

سلطت مجلة "الإيكونومست" البريطانية الضوء على تداعيات فيروس كورونا على العالم كله، وقالت فى ملف أرفقت به صورة الكرة الأرضية وقد رفعت لافتة "مغلق"، إن الدول مرت بثلاث مراحل من مراحل الحزن فى استجابتها لوباء كوفيد 19، أولها "الإنكار" بأن هذا لن يحدث لنا، وثانيها الغضب، إن ما يحدث خطأ بلد آخر أو حكومتنا، وثالثها المساومة، قبول فكرة إحداث تغييرات على أساليب حياتنا، ولكن كان يوم الاثنين 16 مارس هو اليوم الذي تبخرت فيه آخر بقايا استراتيجيات التكيف هذه.



العالم مغلق

وأوضحت الصحيفة أن يوم 16 مارس هو اليوم الذى انتقل فيه الكثير من العالم إلى المرحلة التالية، الاكتئاب - الإدراك بأن مليارات الأرواح سوف تتعطل بشكل خطير لأسابيع وربما أشهر، وأن كثير من الناس سيموتون قبل أن ينتهي الوباء لتبدأ التداعيات الاقتصادية التى تفوق الكارثة.

ونظرًا لأن الأسواق المالية في أمريكا مرت بواحد من أسوأ الأيام في تاريخها، في العديد من البلدان، أدى التصعيد التدريجي للتدابير المتواضعة نسبيًا ضد الفيروس إلى التخلي عن القيود الصارمة المفروضة على السفر وعلى الحياة اليومية.

وتبنت بعض الحكومات الغربية، ولا سيما أمريكا وبريطانيا، إجراءات أكثر اعتدالاً، يبدو أن بريطانيا ظنت أن الأسوأ لم يأت بعد، لم يكن هناك جدوى من بث الذعر والاستياء بين شعبها من خلال فرض قيود كانت لا تزال سابقة لأوانها، وذلك قبل أن تفرض أمس إغلاق كامل لمدة 3 أسابيع.

كما كانت البلدان بطيئة في إجراء اختبارات واسعة النطاق لفهم أفضل لعدد الأشخاص المصابين بالفعل.

وقال الرئيس دونالد ترامب للأمريكيين في 15 مارس: "استرخ ، نحن نقوم بعمل رائع"، في المقابل وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الوباء بأنه "أسوأ أزمة للصحة العامة لجيل"، لكن استجابة حكومته فى البداية وحتى ذلك التاريخ لم تتضمن إغلاق المدارس، كما فعلت العديد من البلدان، ولم تمنع التجمعات.

وقد اتخذت دول أخرى بالفعل إجراءات أكثر صرامة، وبدا أنها حققت بعض النجاح، يذكر أن مقاطعة هوبي بوسط الصين، التي يقطنها 60 مليون نسمة، كانت في واقع الحال في الحجر الصحي منذ ما يقرب من شهرين.

واختبرت كوريا الجنوبية مئات الآلاف من الأشخاص ومكنت الناس من التحقق مما إذا كان من المحتمل أن يكونوا قد اتصلوا بالمصابين على موقع ويب يظهر تحركاتهم، كما بدأت الدول الأوروبية أيضًا في الإغلاق، بدءًا من إيطاليا، موقع أسوأ تفشي في القارة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد البلدان التي تغلق حدودها أمام القادمين من البلدان التي تعاني من العدوى إلى أكثر من 80 دولة، بما في ذلك أمريكا وأستراليا وكندا واليابان وروسيا. كما تشمل أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن للسفر الحر، التي وافقت على إغلاق حدودها الخارجية لمدة 30 يومًا.