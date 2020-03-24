اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:39 م
خالد صلاح
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الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 191 حالة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:18 م
الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 191 حالة وزير الصحة الكويتى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 191 حالة حتى الآن.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحالتين الجديدتين لمخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، لمقيمين من الجنسية الهندية والفلبينية.
 
وأشار إلى أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحى جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.
 
ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية مجددا، المواطنين والمقيمين، إلى التقيد بضوابط تطبيق الحجر المنزلي والمؤسسي، حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع الكويتي، مع التأكيد على ضرورة البقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وفقا للتدابير المعلنة من قبل وزارة الصحة العالمية. 

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