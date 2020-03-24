اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة العالمية فى شرق المتوسط تعلن التحديث اليومى لكورونا.. "انفوجراف"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:50 ص
الصحة العالمية فى شرق المتوسط تعلن التحديث اليومى لكورونا.. "انفوجراف" التحديث اليومى لمرضى كورونا فى شرق المتوسط
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط ، التحديث اليومى لحالات المصابة بفيروس كورونا، موضحا أن منذ اندلاع جائحة كورونا COVID19  انتشر عدد كبير من المعلومات المضللة، وطالب متابعة منصات منظمة الصحة العالمية أو  السلطات الصحية الرسمية للحصول على معلومات موثوقة.

ونشر حساب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، عبر موقع تويتر، إنفوجراف للتحديث اليومى للحالات بعد إصابتهم بفيروس كورونا ، قائلاً :"رافق جائحة #COVID19  انتشار ضخم لمعلومات مضللة تجعل من الصعب على الناس العثور على مصادر جديرة بالثقة عند الحاجة إليها راجع دائمًا منصات منظمة الصحة العالمية والسلطة الصحية الوطنية الرسمية عند البحث عن معلومات موثوقة".

يشار إلى أن  وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

المكتب الإقليمى لشرق المتوسط (1)
 

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

المكتب الإقليمى لشرق المتوسط (2)

 وأوضح مجاهد ، أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

 


كورونا نيوز

كوورنا مصر

فيروس كورونا

كورونا في مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا في مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا في مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

اعراض كورونا 2020

الزمالك

الحجر الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السلطات العراقية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 24 حالة

الإثنين، 23 مارس 2020 11:04 م

صور.. مجلة "نور" للأطفال تواصل حملتها للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 11:01 م

تركيا تسجل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 11:00 م

بسبب كورونا.. جاليرى الزمالك يعلن تأجيل موسمه الفنى لأجل غير مسمى

الإثنين، 23 مارس 2020 11:00 م

إعلامية بريطانية تهنئ والدتها بعيد الأم من خلف الزجاج بسبب كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 11:00 م

تعافى أشهر مريضات فيروس كورونا ببريطانيا بعد ظهورها فى العناية المركزة

الإثنين، 23 مارس 2020 10:55 م

بسبب كورونا.. مجد القاسم يسجل أغنية جديدة بعنوان "خليك فى البيت"

الإثنين، 23 مارس 2020 10:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد

ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة