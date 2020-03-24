الصحة العالمية فى شرق المتوسط تعلن التحديث اليومى لكورونا.. "انفوجراف"

كتب هيثم سلامة

أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط ، التحديث اليومى لحالات المصابة بفيروس كورونا، موضحا أن منذ اندلاع جائحة كورونا COVID19 انتشر عدد كبير من المعلومات المضللة، وطالب متابعة منصات منظمة الصحة العالمية أو السلطات الصحية الرسمية للحصول على معلومات موثوقة.

ونشر حساب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، عبر موقع تويتر، إنفوجراف للتحديث اليومى للحالات بعد إصابتهم بفيروس كورونا ، قائلاً :"رافق جائحة #COVID19 انتشار ضخم لمعلومات مضللة تجعل من الصعب على الناس العثور على مصادر جديرة بالثقة عند الحاجة إليها راجع دائمًا منصات منظمة الصحة العالمية والسلطة الصحية الوطنية الرسمية عند البحث عن معلومات موثوقة".

رافق جائحة #COVID19 انتشار ضخم لمعلومات مضللة "infodemic" تجعل من الصعب على الناس العثور على مصادر جديرة بالثقة عند الحاجة إليها.

راجع دائمًا منصات @WHO والسلطة الصحية الوطنية الرسمية عند البحث عن معلومات موثوقة.

التحديث اليومي ⬇ pic.twitter.com/rl0Tns4WP7 — WHO EMRO (@WHOEMRO) March 23, 2020

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد ، أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.